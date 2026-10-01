Neue Ruiying Z10 Kamera für das Huawei Mate 90 Pro vorgestellt

Huawei hat einen weiteren bedeutenden Schritt in der mobilen Fototechnologie gemacht und neben seiner neuen Flaggschiff-Reihe eine einzigartige externe modulare Kamera vorgestellt. Laut ixbt.com gab der Unternehmensleiter Yu Chengdong während der Präsentation bekannt, dass die neue externe Ruiying Z10 Kamera mehrere Objektive herkömmlicher DSLR-Kameras vollständig ersetzen kann. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Das neue Gerät geht weit über die Funktion eines einfachen Telekonverters hinaus; es ist ein perfektes Aufnahmegerät mit eigenem unabhängigen Sensor, das mit dem Smartphone verbunden wird. Yu Chengdong betonte, dass die DSLR-Kamera, die er für den persönlichen Gebrauch gekauft hatte, vier separate Objektive erforderte, während die Huawei Ruiying Z10 dies nun alles in einem einzigen Gehäuse bewältigen kann.

Technische Möglichkeiten der modularen Kamera

Die Ruiying Z10 wurde entwickelt, um die Fähigkeiten von Flaggschiff-Smartphones auf ein professionelles Niveau zu heben, und ist vollständig mit den Modellen Mate 90 Pro Max Collector's Edition und Mate 90 RS kompatibel. Dieses Modul geht über die internen Kameras des Mobilgeräts hinaus und ist in der Lage, optische Ergebnisse auf Profi-Niveau zu liefern.

Das Gerät ist mit einem 50-Megapixel-RYYB-Sensor und einer Optik mit einer äquivalenten Brennweite von 24–240 mm ausgestattet. Der Blendenbereich des Objektivs variiert von F2.0 bis F4.5. Das komplexe optische System besteht aus 19 Linsen in sechs Gruppen, darunter drei Linsen mit extrem niedriger Dispersion und fünf Linsen mit niedriger Dispersion.

Optischer Zoom und Zukunftsaussichten

Eines der bemerkenswertesten Merkmale der Ruiying Z10 ist die kontinuierliche optische Zoom-Fähigkeit von 1-fach bis 10-fach. Die interne Sensorgröße von 1 Zoll sorgt für hohe Qualität und Klarheit während des Aufnahmevorgangs.

Derzeit ist diese modulare Kamera zusammen mit den neu eingeführten Smartphones der Huawei Mate 90-Serie auf dem chinesischen Markt erhältlich. Diese Entwicklung ermöglicht es Liebhabern der mobilen Fotografie, hochwertige Inhalte ohne schwere und teure professionelle Ausrüstung zu erstellen.