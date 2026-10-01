Der ehemalige Mittelfeldspieler von Fluminense, Felipe Melo, hat scherzhaft gefordert, dass der Pokal der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2023 an sein Team übergeben wird, nachdem Manchester City wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten für schuldig befunden wurde. Dies berichtete Goal.com. berichtet darüber.

Während seines Auftritts beim Olé Summit 2026 in Buenos Aires erinnerte sich der erfahrene Spieler an die deutliche 0:4-Niederlage gegen Manchester City im Finale in Saudi-Arabien. Damals setzte sich der englische Klub im entscheidenden Spiel gegen die Brasilianer durch und gewann den Titel.

Finanzielle Verstöße und mögliche Sanktionen

Laut einer Entscheidung einer unabhängigen Kommission wurde Manchester City wegen schwerwiegender Verstöße gegen die Finanzregeln der Premier League für schuldig befunden. Langjährige Untersuchungen zu gefälschten Finanzberichten zwischen 2009 und 2018 haben die Zukunft des Klubs gefährdet.

Dem englischen Spitzenklub drohen nun harte Sanktionen, darunter hohe Geldstrafen, Punktabzüge oder die Aberkennung von Titeln. In der Fußballwelt wird diskutiert, ob sich dieser Prozess auch auf Siege in internationalen Wettbewerben auswirken könnte.

Melos Plan in Rio de Janeiro

Laut Zitaten der argentinischen Zeitung Olé nutzte Felipe Melo die Situation für eine humorvolle Äußerung in den sozialen Medien. Er betonte, dass dem englischen Klub alle Titel aberkannt werden sollten.

„Manchester City sollte alles verlieren. Gebt mir die Klub-Weltmeisterschaft! Ich nehme den Pokal und fahre durch die Straßen von Rio – Copacabana und Barra da Tijuca. Wir sind Weltmeister! Entzieht ihnen alle Titel“, scherzte der ehemalige Spieler.

Für die brasilianische Öffentlichkeit dienen solche Aussagen als kleiner Trost gegen die finanzielle Hegemonie im europäischen Fußball. Zur Information: Europäische Klubs dominieren dieses globale Turnier seit 2012 ununterbrochen.