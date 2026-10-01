Der Stürmer der argentinischen Nationalmannschaft, Lautaro Martínez, hat eingeräumt, dass das Ende der internationalen Karriere von Lionel Messi, dem größten Spieler in der Fußballgeschichte des Landes, ein sehr emotionales Ereignis für das Team sein wird. In einem Interview mit dem Fernsehsender Telefe teilte der Inter-Stürmer seine Gedanken über diese Übergangsphase und den bevorstehenden Abschiedsabend. Nach einem deutlichen Sieg in einem Freundschaftsspiel gegen Bolivien hat die Mannschaft ihre volle Aufmerksamkeit auf das Spiel gegen Benin gerichtet, das Lionel Messis letztes Spiel für die Nationalmannschaft sein wird. Dies berichtet Goal.com .

Im Spiel, das im Estadio Mario Alberto Kempes in Córdoba stattfand, besiegte die argentinische Nationalmannschaft ihren Gegner mit 4:0. Lautaro Martínez eröffnete den Torreigen mit einem präzisen Schuss von außerhalb des Strafraums. Vor der Halbzeit erhöhte Nico Paz mit einem schönen Tor auf 2:0, während der Interims-Kapitän Cristian Romero zu Beginn der zweiten Halbzeit per Kopf das dritte Tor erzielte. Kurz vor Spielende traf José Manuel López aus kurzer Distanz zum Endstand.

Eine neue Ära und Emotionen in der Nationalmannschaft

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel betonte der 29-jährige Stürmer, dass es immer ein Stolz sei, das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen. Ihm zufolge beginnt ein neuer Zyklus im Team, und Spieler mit Weltmeisterschaftserfahrung werden den Jüngeren weiterhin helfen. Nach dem erfolgreichen Abschneiden bei der Weltmeisterschaft hat sich die Mannschaft wieder zusammengefunden, und die positive Energie unter den Spielern ist unverändert geblieben.

Lionel Messi hatte angekündigt, dass er seine internationale Fußballkarriere am 31. August dieses Jahres beenden werde. Sein letztes Spiel findet am 6. Oktober gegen die Nationalmannschaft von Benin im Estadio Monumental statt. Diese Begegnung markiert das Ende eines glanzvollen Kapitels der Fußballlegende in der Nationalmannschaft.

Das internationale Erbe des legendären Kapitäns

Als Lautaro Martínez über den bevorstehenden Abschiedsabend sprach, verhehlte er nicht, dass dies für die Mannschaft emotional sehr schwer werden würde:, sagte der Stürmer.

Während seiner internationalen Karriere erreichte Lionel Messi mit der argentinischen Nationalmannschaft große Erfolge. Er hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in der Geschichte des Teams, indem er die Copa América 2021 und 2024 sowie die Weltmeisterschaft 2022 gewann. Für den Stürmer, der derzeit für Inter Miami in der MLS spielt, wird dieses Spiel den Schlusspunkt unter seine glorreiche Karriere in der Nationalmannschaft setzen.