Umlaufende U-19 aus Usbekistan startet WM mit 4 Medaillen
In Guayaquil, Ecuador, haben die Jugend-Weltmeisterschaften begonnen. Der erste Wettkampftag verlief erfolgreich für die usbekische Nationalmannschaft.
Unsere Kadetten unter der Leitung von Aurelio Chiprian-Flis errangen am Ende des ersten Tages 1 Gold- und 3 Bronzemedaillen.
Iroda Sirojiddinova ist Weltmeisterin!
In der Gewichtsklasse -40 kg setzte sich Iroda Sirojiddinova gegen alle Gegnerinnen durch und wurde Jugend-Weltmeisterin.
Sirojiddinova begann das Turnier in der zweiten Runde und bezwang die Aserbaidschanerin Sunay Salamova, im Halbfinale die Russin Emiliya Sayfutdinovasowie im Finale die Kasachin Adiya Zhanakhmet .
Damit erklang die usbekische Hymne im fernen Ecuador.
Erwähnenswert ist, dass Iroda Sirojiddinova vor einem Monat auch bei den Asienmeisterschaften in Jordanien die Goldmedaille gewonnen hatte.
Weitere 3 Bronzemedaillen
Drei weitere Vertreter des usbekischen Nationalteams bestiegen das Podium:
Bobur Yusupov — -55 kg;
Alina Kolyucheva — -44 kg;
Charos Hikmatova — -48 kg.
Nach den Kämpfen des ersten Tages belegt Usbekistan mit 1 Gold- und 3 Bronzemedaillen den 2. Platz in der Gesamtwertung unter 60 Ländern.
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