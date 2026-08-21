Umlaufende U-19 aus Usbekistan startet WM mit 4 Medaillen

In Guayaquil, Ecuador, haben die Jugend-Weltmeisterschaften begonnen. Der erste Wettkampftag verlief erfolgreich für die usbekische Nationalmannschaft.

Unsere Kadetten unter der Leitung von Aurelio Chiprian-Flis errangen am Ende des ersten Tages 1 Gold- und 3 Bronzemedaillen.

Iroda Sirojiddinova ist Weltmeisterin!

In der Gewichtsklasse -40 kg setzte sich Iroda Sirojiddinova gegen alle Gegnerinnen durch und wurde Jugend-Weltmeisterin.

Sirojiddinova begann das Turnier in der zweiten Runde und bezwang die Aserbaidschanerin Sunay Salamova, im Halbfinale die Russin Emiliya Sayfutdinovasowie im Finale die Kasachin Adiya Zhanakhmet .

Damit erklang die usbekische Hymne im fernen Ecuador.

Erwähnenswert ist, dass Iroda Sirojiddinova vor einem Monat auch bei den Asienmeisterschaften in Jordanien die Goldmedaille gewonnen hatte.

Weitere 3 Bronzemedaillen

Drei weitere Vertreter des usbekischen Nationalteams bestiegen das Podium:

Bobur Yusupov — -55 kg;

Alina Kolyucheva — -44 kg;

Charos Hikmatova — -48 kg.

Nach den Kämpfen des ersten Tages belegt Usbekistan mit 1 Gold- und 3 Bronzemedaillen den 2. Platz in der Gesamtwertung unter 60 Ländern.