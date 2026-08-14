Unsere Judoka bereit, Südamerika zu erobern: der Kader der Nationalmannschaft!

Vom 20. bis 24. August findet in Guayaquil, einer der größten Städte Ecuadors, die prestigeträchtige Judo-Weltmeisterschaft der Jugend statt.

Bei diesem wichtigsten Wettbewerb des Jahres werden insgesamt 480 der talentiertesten jungen Judoka aus 61 Ländern auf der Tatami um den Weltmeistertitel kämpfen. Auch die usbekische Jugend-Nationalmannschaft wird mit einem vollständigen Kader um die Spitzenplätze kämpfen.

Laut einer offiziellen Mitteilung des Pressedienstes des usbekischen Judo-Verbands ist die Delegation unserer Nationalmannschaft unter der Leitung von Cheftrainer Aurelian Chiprian Flis nach Südamerika — Ecuador — aufgebrochen.

Der vollständige Kader auf dem Weg zur Weltmeisterschaft

Lernen Sie unsere jungen Athleten und das Trainerteam kennen, die Usbekistan auf kontinentaler und weltweiter Bühne vertreten werden:

Jungen:

-50 kg: Safoxo‘ja Sayfulloyev, Akbar Sharifov

-55 kg: Bobur Yusupov

-60 kg: Abubakr Sattorov, Davlat Ahrorov

-66 kg: Akromjon Karimov

-73 kg: Behruzbek Usmonov

-81 kg: Samandar Sunnatov

-90 kg: Jo‘rabek Eshpo‘latov

+90 kg: Alibek Durdiyev

Mädchen:

-40 kg: Iroda Sirojiddinova

-44 kg: Dilafruz Boltaboyeva, Alina Kolyucheva

-48 kg: Charos Hikmatova, Mohinur Ollaberganova

-57 kg: Ziyoda Javlonova, Zuhra Alimova

-63 kg: Parizoda Yuldasheva, Gulsanam Hazratova

-70 kg: Poshshajon Jumaboyeva

Trainerteam und Delegation:

Cheftrainer: Aurelian Chiprian Flis

Trainer: Gelaniy Ozdayev, Junna Kikuchi, Zokirjon Sobirov, Nilufar Yermaganbetova

Arzt: Gulzoda Hakimova

Teammanager: Dilshod Shukrulloyev

Wir wünschen unseren Landsleuten viel Erfolg und Goldmedaillen bei den spannenden Kämpfen auf den Tatami-Matten Ecuadors!

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