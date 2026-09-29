Der Präsident von La Liga, Javier Tebas, hat seine scharfe Haltung zu den gegen Manchester City erhobenen Vorwürfen wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten zum Ausdruck gebracht. Seiner Meinung nach hängen die Zukunft und die Integrität des europäischen Fußballs direkt davon ab, dass für alle Teilnehmer gleiche Regeln gelten. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Basierend auf Informationen von The Athletic kursierten Berichte, wonach eine unabhängige Kommission fast alle der 115 gegen die „Citizens“ erhobenen Finanzvorwürfe für begründet befunden habe. Diese Situation hat in der gesamten Fußballwelt, insbesondere bei den Leitern der europäischen Ligen, großes Interesse geweckt.

Finanzkontrolle und wirtschaftliche Stabilität

In einem Kommentar zur Situation erinnerte Javier Tebas auf seiner Social-Media-Seite erneut an seine langjährige Position. Er betonte, dass wirtschaftliche Stabilität und Finanzkontrolle keine bloße Bürokratie oder Willkür seien, sondern eine lebensnotwendige Voraussetzung für das Überleben des Sports.

Nach Ansicht von Tebas sollte die Wettbewerbsfähigkeit der Vereine nicht nur auf den riesigen finanziellen Ressourcen hinter ihnen basieren, sondern auf effektivem Management und der strikten Einhaltung gemeinsamer Regeln. Der La-Liga-Chef fügte hinzu, dass ihm die Verteidigung dieser Position viel Kritik eingebracht habe, er aber seinen Ansichten treu bleibe.

Antwort des Vereins und frühere Kontroversen

Manchester City teilte seinerseits mit, dass die rechtlichen Verfahren noch andauern, verzichtete jedoch darauf, die Berichte direkt zu dementieren. Die englische Premier League bezeichnete die Angelegenheit als „privaten und vertraulichen Prozess“ und lehnte eine Stellungnahme vorerst ab.

Es sei daran erinnert, dass Manchester City bereits früher mit ähnlichen schwerwiegenden Verstößen konfrontiert war. Im Jahr 2020 gelang es dem Verein, eine von der UEFA verhängte zweijährige Sperre für europäische Wettbewerbe vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) aufzuheben. Damals kritisierte Javier Tebas die Entscheidung des CAS scharf und betonte, dass sie dem Ruf des europäischen Finanzkontrollsystems im Fußball schweren Schaden zugefügt habe.