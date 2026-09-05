Enzo Fernández glänzt bei seinem Debüt für Manchester City

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Enzo Fernández glänzt bei seinem Debüt für Manchester City

Ein weiteres Spiel voller Überraschungen und intensivem Wettbewerb hat im englischen Fußball stattgefunden. Laut ixbt.com gab der neue Star des Teams, Enzo Fernández, unerwartet sein Debüt für Manchester City, übernahm die volle Kontrolle über das Tempo im Mittelfeld und sicherte seinem Team dank eines Tores von Erling Haaland einen hart erkämpften Sieg. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Vor dem Spiel wurde erwartet, dass Cheftrainer Enzo Maresca den argentinischen Mittelfeldspieler auf der Bank lassen würde. Nachdem sich jedoch Nico O'Reilly während des Aufwärmens vor dem Spiel verletzte und ausfiel, musste Enzo Fernández, dessen Ablösesumme 125 Millionen Pfund betrug, in die Startelf rücken.

Harmonie auf dem Platz und die entscheidende Szene

Interessanterweise hatte Fernández zuvor bei der Weltmeisterschaft einen harten Konkurrenzkampf gegen seinen neuen Teamkollegen Elliot Anderson geführt. Dennoch zeigten beide Spieler eine perfekte Harmonie auf dem Platz und brachten Ruhe und Selbstvertrauen in das Mittelfeld von Manchester City.

Die entscheidende Situation des Spiels ereignete sich in der 26. Minute. Enzo Fernández erkannte den Raum perfekt und spielte einen präzisen Pass auf den klugen Lauf von Antoine Semenyo. Erling Haaland köpfte die perfekte Flanke in den Strafraum und erzielte damit das einzige Tor des Spiels.

Interessante Situationen und Torwartkunst

Wie Goal.com berichtet, konnte Fernández während des Spiels auch seinen Kampfgeist unter Beweis stellen. Obwohl er in den Anfangsminuten eine kleine Auseinandersetzung mit dem gegnerischen Torwart Carl Rushworth hatte, zeigte er später seine hervorragende Technik. Insbesondere nach seinem akrobatischen Pass traf Haaland erneut, doch der Schiedsrichter entschied auf ein Foul und Abseits.

Coventry City unter der Leitung von Frank Lampard kreierte ebenfalls einige gefährliche Situationen. Doch Gianluigi Donnarumma, der das Tor von Manchester City hütete, spielte äußerst zuverlässig und vereitelte alle Versuche der Gäste. Diese Niederlage war die dritte in Folge für Coventry City, und das Team versucht weiterhin, sein erstes Tor in der Meisterschaft zu erzielen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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