SpaceX Falcon 9 bringt erfolgreich 130 Raumfahrzeuge in den Orbit

Laut Ixbt.com hat SpaceX eine weitere große Erfolgsmission abgeschlossen und 130 Satelliten sowie kleine Raumfahrzeuge gleichzeitig in die Erdumlaufbahn befördert. Diese als Transporter-18 bezeichnete Großmission markiert einen wichtigen Schritt in der Entwicklung moderner Weltraumtechnologien und beförderte nicht nur wissenschaftliche Forschungsprojekte, sondern auch zukunftsweisende Vorhaben in den Bereichen KI und Energieübertragung ins All. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Berichten zufolge wurde die Falcon 9 Rakete am 1. Oktober erfolgreich von der Startrampe SLC-4E der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien, USA, gestartet. Der Flug verlief planmäßig und alle Nutzlasten wurden zum vorgesehenen Zeitpunkt in den niedrigen Erdorbit ausgesetzt. Obwohl diese Mission zu den größten Rideshare-Flügen von SpaceX gehört, ist sie kein absoluter Rekord – zur Erinnerung: Im Januar 2021 wurden im Rahmen der Transporter-1 Mission 143 Apparate ins All geschickt.

Google KI-Projekt und neue Technologien

Eines der bemerkenswertesten Geräte, das im Rahmen von Transporter-18 gestartet wurde, war ein experimenteller Apparat von Googles Project Suncatcher. Mit dieser Initiative untersucht das Unternehmen die Möglichkeiten zur Schaffung einer orbitalen Infrastruktur für KI-Aufgaben. Der Google -Prototyp ist darauf ausgelegt, seine Tensor Processing Units (TPU) direkt im Weltraum zu testen, wobei Experten die Strahlungsresistenz des Chips und die Effizienz der Wärmeableitung während des Betriebs untersuchen wollen.

In Zukunft prüft Google die Möglichkeit, eine Satellitenkonstellation mit ausreichender Rechenleistung zu bilden, um KI-Systeme direkt im All zu betreiben. Zudem wurde im Rahmen dieser Mission der Reason-1 Apparat der Firma Cowboy Space in den Orbit gebracht. Dieses Gerät ist für Experimente zur Energieübertragung aus dem Orbit zur Erde mittels Hochleistungslasern konzipiert, wobei Entwickler solche optischen Technologien als Schlüsselelement der zukünftigen orbitalen Recheninfrastruktur betrachten.

Orbitale Wartung und Zukunftspläne

Unter den Missionsteilnehmern sticht der erste Wartungssatellit von Starfish Space namens Otter hervor. Diese Art von Apparaten ist darauf ausgelegt, andere Satelliten direkt im Orbit zu warten und deren Betrieb zu unterstützen. Insgesamt umfasste Transporter-18 CubeSats, Mikrosatelliten, zwei Raumfahrzeuge mit Rückkehrkapseln sowie vier orbitale Schlepper, die 41 Nutzlasten beförderten.

Während des Fluges wurden auch technisch hohe Leistungen verzeichnet. Die erste Stufe der Falcon 9 Rakete (B1082) kehrte etwa siebeneinhalb Minuten nach dem Start erfolgreich zur Vandenberg-Basis zurück und landete auf dem Landeplatz LZ-4. Für diesen Booster war es der 28. erfolgreiche Einsatz. Bemerkenswert ist, dass der Transporter-18 Flug Teil eines extrem dichten Tages für SpaceX war, da das Unternehmen am selben Tag die bemannte Crew-13 Mission zur ISS für die NASA startete und die NROL-97 Mission für das US-amerikanische National Reconnaissance Office mit einer Falcon Heavy Rakete plante.