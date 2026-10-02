Zara steht wegen eines Kinderkostüms in der Kritik

Die Marke Zara steht wegen eines Halloween-Kostüms für Kinder in der Kritik. Einige Kunden wiesen darauf hin, dass das Design des Kleidungsstücks an die Uniformen erinnert, die Häftlinge im Konzentrationslager Auschwitz während des Holocaust tragen mussten.

Es geht um das Kinderkostüm von Zara mit dem Namen „Kids' Halloween Groom Costume“. Das zweiteilige Outfit, das 39,99 Pfund kostet, wurde in Grau- und Blautönen angeboten.

Kritiker bemängelten, dass die vertikalen Streifen, der abgenutzte Look und der Schnitt des Kostüms unangenehm stark an die Häftlingskleidung von Konzentrationslagern erinnern. Einige Nutzer merkten sogar an, dass Teile der Muster an Stacheldraht erinnern könnten.

Wie „Need To Know“ berichtet, beschrieb Zara das Kleidungsstück als „Kinderkostüm mit vertikalem Streifendesign, dekorativen Nähten, einer Blume am Revers und einem Used-Look-Effekt“.

Das zweiteilige Kostüm besteht aus einer Strickjacke und einer Shorts und wurde aus einer Baumwoll-Polyester-Mischung gefertigt.

Das Design des Kostüms löste auch in den sozialen Medien heftige Reaktionen aus. Ein Nutzer fragte direkt bei Zara nach: „Wie könnt ihr nur denken, dass das akzeptabel ist?“

Ein anderer Kunde schrieb: „Wenn das wahr ist, hoffe ich, dass niemand, absolut niemand, jemals wieder etwas bei Zara kauft.“

Ein dritter Nutzer bemerkte ironisch, dass die Marke, wenn sie das Kostüm an die Kleidung seines Großvaters in Auschwitz anpassen wollte, nur noch die Häftlingsnummer hätte hinzufügen müssen.

Allerdings sahen nicht alle Kunden eine Ähnlichkeit zur KZ-Uniform. Einige meinten, es erinnere eher an den berühmten schwarz-weiß gestreiften Anzug aus dem Film „Beetlejuice“.

Naomi Mestrum, Direktorin des Informations- und Dokumentationszentrums Israel, betonte ebenfalls, dass dieses Design Assoziationen zum Holocaust wecke und dies schmerzhaft sei.

„Ich kann die Reaktion der Menschen, die sich über diesen Vorfall empören, sehr gut verstehen“, sagte sie.

Mestrum forderte Zara nicht explizit dazu auf, das Kostüm aus dem Sortiment zu nehmen. Sie äußerte zudem, dass sie nicht glaube, dass hinter dem Design eine bewusste oder böse Absicht stecke.

„Wenn man selbst nicht mit diesem schmerzhaften Gedächtnis aufgewachsen ist, bemerkt man diese Ähnlichkeit vielleicht nicht sofort. Ich glaube, dass ein normaler Kunde, der durch den Zara-Laden geht, das nicht unmittelbar erkennt“, sagte sie.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Zara mit ähnlicher Kritik konfrontiert wird.

Im Jahr 2014 nahm die Marke ein gestreiftes Oberteil für Kinder aus dem Sortiment, das an die Kleidung von KZ-Häftlingen erinnerte. Auch ein sternförmiges Abzeichen auf diesem Kleidungsstück hatte für Empörung gesorgt.

Im Jahr 2007 nahm Zara zudem ein Produkt aus dem Verkauf, nachdem Kritik aufgekommen war, dass ein Muster auf einer Tasche an ein Hakenkreuz erinnere.

Auf die Beschwerde eines Kunden bezüglich des aktuellen Kostüms antworteten Zara-Vertreter: „Wir entschuldigen uns aufrichtig für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Wir sind uns des Vorfalls bewusst und haben ihn intern an die zuständige Abteilung weitergeleitet, um die Angelegenheit so schnell wie möglich zu klären.“

Stand 2. Oktober morgens war das Kostüm auf der britischenWebsite von Zara nicht mehr auffindbar.

Gleichzeitig hat das Unternehmen bisher keine offizielle öffentliche Stellungnahme zu diesem Vorfall abgegeben.