Die spannendsten Duelle des 3. Spieltags der UEFA Nations League sind beendet und boten den Fans einen echten Fußball-Thriller! Cristiano Ronaldo Obwohl er das Teamlager überraschend verließ und nicht am Spiel gegen Dänemark teilnahm, zeigte Portugal in Kopenhagen ein wahres Offensivspektakel. Die runderneuerte deutsche Nationalmannschaft unter Jürgen Klopp kehrte mit einem souveränen Sieg aus Serbien zurück. Gleichzeitig stolperte Norwegen mit Haaland und Ødegaard auswärts überraschend. Welche weiteren Sensationen gab es am 3. Spieltag und wie erzielte Portugal ohne Ronaldo vier Tore?

Portugals Power ohne Ronaldo: 6 Tore in Dänemark!

Cristiano Ronaldo nahm aufgrund seines vorzeitigen Abreisens nicht an dieser Partie teil. Dennoch erzielten die Gäste vier Treffer und sicherten sich den Sieg:

Blitzstart durch Cancelo und Ramos: Nachdem Cancelo in der 13. Minute die Führung erzielt hatte, brachte Gonçalo Ramos Portugal nach dem Ausgleich durch Damsgaard erneut in Front;

Højlund glich aus: Zu Beginn der zweiten Halbzeit stellte Rasmus Højlund den 2:2-Ausgleich her;

Vitinha und Félix setzen den Schlusspunkt: In der 67. Minute traf Vitinha und in der 87. Minute sorgte der eingewechselte João Félix für den 4:2-Endstand.

Deutschlands Erfolg unter Klopp und Norwegens Patzer

„Die deutsche Nationalmannschaft unter der Leitung von Jürgen Klopp besiegte Serbien in Belgrad mühelos mit 2:0 – Tore von Tom Bischof und Florian Wirtz sicherten den Deutschen wichtige 3 Punkte.“

Eine der größten Sensationen des Spieltags ereignete sich in Wales: Trotz des frühen Führungstreffers von Oscar Bobb verlor Norwegen um Erling Haaland und Martin Ødegaard mit 1:2. Die Niederlande holten nach einem 0:2-Rückstand in Griechenland durch ein spätes Tor von Reijnders noch ein 2:2-Unentschieden.

Nations League 3. Spieltag (Ergebnisse)

Begegnung Ergebnis Torschützen und Ereignisse Dänemark – Portugal 2:4 Damsgaard 23', Højlund 53' – Cancelo 13', Ramos 25', Vitinha 67', Félix 87' Serbien – Deutschland 0:2 Bischof 39', Wirtz 61' (Souveräner Auftritt von Klopps Schützlingen) Wales – Norwegen 2:1 D. James 38', Williams 48' – Bobb 11' (Haaland und sein Team unterliegen) Griechenland – Niederlande 2:2 Ioannidis 23', Masouras 45+2' – van Dijk 59', Reijnders 89' Irland – Österreich 2:2 Perrott 12', 45' (Elfmeter) – Prass 71', Gregoritsch 77' Malta – Gibraltar 1:1 Mbong 53' – Scanlon 61' Israel – Kosovo 0:0 Keine Tore gefallen Aserbaidschan – Liechtenstein 0:0 Keine Tore in einem hart umkämpften Spiel

Glauben Sie, dass die portugiesische Nationalmannschaft ohne Ronaldo im Angriff schneller und freier agierte? Kann Deutschland unter Klopp bei kommenden Turnieren zum Top-Favoriten werden?

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