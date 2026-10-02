Samsung arbeitet an einer Technologie zur Gesichtserkennung unter dem Display

·5·Technologie
Samsung arbeitet an einer Technologie zur Gesichtserkennung unter dem Display

Das südkoreanische Unternehmen Samsung arbeitet aktiv an der Entwicklung eines fortschrittlichen Gesichtserkennungssystems, das in Zukunft direkt unter einem OLED-Display verborgen werden kann. Laut ixbt.com wird der Testprozess der Technologie trotz früherer Berichte über eine mögliche Einstellung des Projekts fortgesetzt. Diese Neuentwicklung zielt darauf ab, die Sicherheit von Smartphones weiter zu erhöhen, und wird voraussichtlich eine neue Stufe der biometrischen Nutzeridentifizierung einläuten. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Es wird berichtet, dass das neue System auf der Polar ID-Technologie von Metalenz basiert. Im Gegensatz zur Gesichtserkennung mittels herkömmlicher Frontkamera analysiert dieses System die Polarisationseigenschaften des von einem menschlichen Gesicht reflektierten Lichts. Dies ermöglicht die Erfassung zusätzlicher biometrischer Daten und die Erkennung von Anzeichen einer lebenden Person. Dadurch wird es praktisch unmöglich, das System mit Fotos, Masken oder anderen Methoden zu täuschen.

Hauptvorteile der Technologie

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieses innovativen Ansatzes ist die Möglichkeit, die erforderlichen Komponenten direkt unter dem OLED-Display zu platzieren. Metalenz hat den Betrieb eines solchen Systems bereits in der Praxis demonstriert. In Zukunft wird dies die Implementierung einer sicheren 3D-Gesichtserkennung ohne die großen Aussparungen am oberen Bildschirmrand ermöglichen, wie sie für den Face ID-Komplex bei iPhone-Geräten verwendet werden.

Dennoch ist klar, dass Samsung die Marke Polar von Metalenz nicht in seinen Smartphones verwenden wird. Quellen zufolge arbeitet das Unternehmen an der Integration dieser Technologie in sein eigenes Facial Recognition-System. Zu den derzeit diskutierten Namen gehören Facial Recognition 2.0 und Facial Recognition Pro.

Die Erprobung der Technologie bedeutet jedoch nicht, dass sie in naher Zukunft in Flaggschiff-Geräten erscheinen wird. Insbesondere gibt es derzeit keine Informationen, die darauf hindeuten, dass das neue System im Galaxy S27 Ultra implementiert wird. Dies zeigt, dass das Unternehmen bestrebt ist, die neue Funktion zu perfektionieren, bevor sie auf den Massenmarkt gebracht wird.

Diese Details wurden von den Insidern von Schrödinger's Leaks veröffentlicht, deren Informationen sich durch hohe Genauigkeit in der Tech-Welt auszeichnen. Zur Erinnerung: Dieser Insider, bekannt als Phone Futurist, hat zuvor die Spezifikationen des Samsung Galaxy S26 Plus präzise enthüllt und war einer der Ersten, der über das iPhone-Jubiläumskonzept mit einem an vier Seiten gebogenen Display berichtete.

SamsungFace IDOLEDTechnologieSmartphone
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Defekte am Display des neuen iPhone 18 Pro entdeckt, Austausch erfolgt über GarantieDefekte am Display des neuen iPhone 18 Pro entdeckt, Austausch erfolgt über Garantie25 September 02:23Apple veröffentlicht dringendes iOS 27.0.1 Update für iPhone 18 ProApple veröffentlicht dringendes iOS 27.0.1 Update für iPhone 18 Pro29 September 14:52iQOO 16 Smartphone erhält das erste Samsung M16 Display mit 10.000 Nits HelligkeitiQOO 16 Smartphone erhält das erste Samsung M16 Display mit 10.000 Nits Helligkeit14 September 15:53Samsung rüstet Galaxy S27 Flaggschiff-Displays nach dreijähriger Pause grundlegend aufSamsung rüstet Galaxy S27 Flaggschiff-Displays nach dreijähriger Pause grundlegend auf13 September 14:28Problem mit rotem Farbstich beim Galaxy S26 Ultra hält anProblem mit rotem Farbstich beim Galaxy S26 Ultra hält an31 August 09:52TCL P80 Ultra: Erstes Smartphone mit NXTPAPER OLED-Display und einmonatigem Standby-ModusTCL P80 Ultra: Erstes Smartphone mit NXTPAPER OLED-Display und einmonatigem Standby-Modus3 September 21:27
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt