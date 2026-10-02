Samsung arbeitet an einer Technologie zur Gesichtserkennung unter dem Display

Das südkoreanische Unternehmen Samsung arbeitet aktiv an der Entwicklung eines fortschrittlichen Gesichtserkennungssystems, das in Zukunft direkt unter einem OLED-Display verborgen werden kann. Laut ixbt.com wird der Testprozess der Technologie trotz früherer Berichte über eine mögliche Einstellung des Projekts fortgesetzt. Diese Neuentwicklung zielt darauf ab, die Sicherheit von Smartphones weiter zu erhöhen, und wird voraussichtlich eine neue Stufe der biometrischen Nutzeridentifizierung einläuten. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Es wird berichtet, dass das neue System auf der Polar ID-Technologie von Metalenz basiert. Im Gegensatz zur Gesichtserkennung mittels herkömmlicher Frontkamera analysiert dieses System die Polarisationseigenschaften des von einem menschlichen Gesicht reflektierten Lichts. Dies ermöglicht die Erfassung zusätzlicher biometrischer Daten und die Erkennung von Anzeichen einer lebenden Person. Dadurch wird es praktisch unmöglich, das System mit Fotos, Masken oder anderen Methoden zu täuschen.

Hauptvorteile der Technologie

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieses innovativen Ansatzes ist die Möglichkeit, die erforderlichen Komponenten direkt unter dem OLED-Display zu platzieren. Metalenz hat den Betrieb eines solchen Systems bereits in der Praxis demonstriert. In Zukunft wird dies die Implementierung einer sicheren 3D-Gesichtserkennung ohne die großen Aussparungen am oberen Bildschirmrand ermöglichen, wie sie für den Face ID -Komplex bei iPhone-Geräten verwendet werden.

Dennoch ist klar, dass Samsung die Marke Polar von Metalenz nicht in seinen Smartphones verwenden wird. Quellen zufolge arbeitet das Unternehmen an der Integration dieser Technologie in sein eigenes Facial Recognition-System. Zu den derzeit diskutierten Namen gehören Facial Recognition 2.0 und Facial Recognition Pro.

Die Erprobung der Technologie bedeutet jedoch nicht, dass sie in naher Zukunft in Flaggschiff-Geräten erscheinen wird. Insbesondere gibt es derzeit keine Informationen, die darauf hindeuten, dass das neue System im Galaxy S27 Ultra implementiert wird. Dies zeigt, dass das Unternehmen bestrebt ist, die neue Funktion zu perfektionieren, bevor sie auf den Massenmarkt gebracht wird.

Diese Details wurden von den Insidern von Schrödinger's Leaks veröffentlicht, deren Informationen sich durch hohe Genauigkeit in der Tech-Welt auszeichnen. Zur Erinnerung: Dieser Insider, bekannt als Phone Futurist, hat zuvor die Spezifikationen des Samsung Galaxy S26 Plus präzise enthüllt und war einer der Ersten, der über das iPhone-Jubiläumskonzept mit einem an vier Seiten gebogenen Display berichtete.