Die usbekische Nationalmannschaft hat einen überzeugenden und deutlichen 4:1-Sieg gegen Syrien eingefahren! Doch unmittelbar nach dem Schlusspfiff zeigte sich Cheftrainer Fabio Cannavaro auf der Pressekonferenz weit entfernt von der Euphorie eines einfachen Sieges. Der italienische Weltmeister sprach offen über die Schwächen des Teams bei Standardsituationen, die Geheimnisse der neuen Taktik, das Schicksal von Samandar Muratbayev und den nächsten gefährlichen Gegner — Südkorea über seine Pläne. Welche sensationelle Aussage machte Cannavaro zum Einzug ins Finale des Asien-Cups und warum warnt er die Konkurrenz bereits jetzt?

Nüchterne Analyse nach dem 4:1 und die Effektivität des neuen Systems

Die usbekische Nationalmannschaft hat sich in kurzer Zeit an das neue Spielmodell angepasst und steigert ihre Produktivität:

Früchte der neuen Taktik: Unter Cannavaro hat unser Nationalteam im neuen System in den letzten kurzen Testspielen insgesamt 7 Tore erzielt;

Gleichheitsprinzip: Im Trainerstab gibt es keine Unterscheidung zwischen Stamm- und Ersatzspielern – von allen wird das gleiche Tempo und maximaler Einsatz gefordert;

Schwachstellen: Der Experte reagierte auf die Kritik an den Standardsituationen und betonte, dass ein Team nie perfekt sein könne, man aber gegen einen asiatischen Giganten wie den Iran hervorragend agiert habe;

Der Fall Samandar Muratbayev: Ob das Talent gegen Korea dabei sein wird, entscheidet sich in einem persönlichen Gespräch nach seiner Rückkehr von den Asienspielen.

Cannavaros offenes Bekenntnis zu Pressing und Asien-Cup

«Im Fußball sind Zeit und Raum am wichtigsten. Wir bringen den Spielern bei, wie entscheidend Pressing ist. Was den Asien-Cup betrifft, werden wir unser Bestes tun, um den einfachsten Weg ins Finale zu finden. Man kann jetzt noch nichts vorhersagen. Vielleicht scheidet Japan vorzeitig aus, vielleicht wird ein anderes Team zum Stolperstein. Wir werden bis zum Ende kämpfen.»

Die Erfahrung aus den Weltmeisterschafts-Qualifikationsspielen habe dem Team geholfen, auf Top-Niveau aggressiv und mit hoher Intensität zu spielen.

Fabio Cannavaro– Die wichtigsten Thesen

Thema / Bereich Meinung des Trainers Nächster Schritt oder Analyse Spiel gegen Syrien (4:1) «Wir haben gemeinsam großartig agiert, müssen uns aber weiterentwickeln» Ergebnis gut, aber an Schwächen wird gearbeitet Duell gegen Südkorea Der nächste schwerste Test Vorbereitung auf höchstem Niveau Taktik und Tore Anpassung an das neue System in kurzer Zeit 7 Tore im Angriff, Pressing wird verstärkt Samandar Muratbayev Zukunft noch offen Endgültige Entscheidung nach Rückkehr von den Asienspielen Pläne für den Asien-Cup Wahl des optimalen Weges bis zum Finale «Japan könnte auch früh ausscheiden»

Glauben Sie, dass die usbekische Nationalmannschaft unter Fabio Cannavaro auch Südkorea so souverän schlagen kann? Was halten Sie von den Aussagen des Trainers über Japan und das Finale?

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