Der Cheftrainer der englischen Nationalmannschaft Thomas Tuchel reagierte auf die scharfe Kritik an der Mannschaft nach der Niederlage im Halbfinale der WM 2026. Seiner Meinung nach wurde die harte Arbeit der Engländer während des gesamten Turniers nach dem Ausscheiden gegen Argentinien fast zunichtegemacht.

Nur einen Tag später besiegte England Frankreich mit 6:4 und erzielte damit das beste Ergebnis bei einer Weltmeisterschaft seit 1966.

„Es wurde so getan, als wären wir nicht einmal aus der Gruppenphase gekommen“

Tuchel betonte auf der Pressekonferenz nach dem Halbfinale gegen Argentinien, dass das Ergebnis der Mannschaft übermäßig negativ bewertet wurde.

„Es entstand der Eindruck, als wären wir aus dem Wettbewerb ausgeschieden, ohne ein einziges Spiel in der Gruppenphase gewonnen zu haben. Doch 24 Stunden später haben wir unser bestes Ergebnis seit 60 Jahren erzielt“, sagte der Trainer.

Nachdem England im Halbfinale mit 1:2 gegen Argentinien verloren hatte, wurde Tuchel für seine taktischen Entscheidungen heftig kritisiert. Einige Experten forderten sogar seine Entlassung.

Tuchel warnte die Mannschaft vor zwei Gefahren

Der deutsche Trainer sagte, es sei ein Fehler, nach einer Niederlage bei einem großen Turnier völlig zu verzweifeln, genauso wie es ein Fehler sei, sich nach einem Sieg übermäßig zu überschätzen.

„Wir versuchen, nach einer Niederlage nicht den Mut zu verlieren und nach einem Sieg nicht überheblich zu werden.“

Tuchel zeigte sich zufrieden darüber, dass die Spieler nach dem schmerzhaften Ergebnis gegen Argentinien schnell wieder in die Spur fanden und gegen Frankreich eine würdige Antwort gaben.

„Gerede bringt weder Punkte noch Medaillen“

Der englische Cheftrainer sagte, dass es der Mannschaft nicht helfe, sich zu sehr auf externen Druck und Diskussionen zu konzentrieren.

„Der beste Weg ist, nicht in der Vergangenheit zu schwelgen, sich zusammenzureißen und das nächste Spiel gewinnen zu wollen. Alles andere ist nur Gerede. Gerede bringt weder Punkte noch Medaillen.“

Er betonte, dass die Spieler den besten Weg gewählt hätten, um auf die Kritik zu antworten – sie zeigten Ergebnisse auf dem Platz gegen Frankreich.

Das Spiel gegen Frankreich wurde zu einem historischen Drama

England führte zur Halbzeit des Spiels um Platz drei mit 4:0. Frankreich startete nach der Pause eine große Aufholjagd, aber die Schützlinge von Tuchel retteten den 6:4-Sieg über die Zeit.

Dies war das torreichste Spiel um den dritten Platz in der Geschichte der Weltmeisterschaften. Bukayo Saka erzielte drei Tore und wurde zum Helden des Spiels.

England gewann damit zum ersten Mal die WM-Bronzemedaille. Es ist das erste Mal seit dem Titelgewinn 1966, dass die Mannschaft eine Weltmeisterschaft auf einem Medaillenrang beendet.

Bronze ist für Tuchel noch nicht das Endziel

WM 2026 Thomas Tuchelwar sein erstes großes Turnier mit England. Obwohl das Team kurz vor dem Finale stoppte, gab der Sieg über Frankreich dem Trainer wichtiges Selbstvertrauen für kommende Wettbewerbe.

„Ich bin froh, dass wir so reagieren konnten. Genau diese Reaktion wollten wir. Es war ein fantastisches Spiel“, sagte Tuchel.

Zur Information: Die WM 2026 fand in den USA, Kanada und Mexiko statt, nicht in Katar.

Jetzt ist die Hauptaufgabe für England, beim nächsten großen Turnier zu beweisen, dass die Bronzemedaille kein Zufall war. Wie Tuchel sagte, Gerede bringt keine Medaillen. Der Platz deckt alles sehr schnell auf.