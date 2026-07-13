Interner Streit in der englischen Nationalmannschaft? Der Konflikt zwischen Thomas Tuchel und Jude Bellingham

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Interner Streit in der englischen Nationalmannschaft? Der Konflikt zwischen Thomas Tuchel und Jude Bellingham

Vor dem Hintergrund des erfolgreichen Laufs der englischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 ist die Beziehung zwischen Cheftrainer Thomas Tuchel und Teamleader Jude Bellingham erneut in den Fokus gerückt. Nach dem harten Viertelfinalspiel gegen Norwegen sorgen die gegenseitigen Äußerungen der Beteiligten für Diskussionen in der Presse. Obwohl das Team das Halbfinale erreicht hat, gibt es Fragen zur Stabilität der Stimmung in der Kabine. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Es geht darum, dass Thomas Tuchel nach dem Spiel in der glühenden Hitze von Miami die Leistung der Spieler als "schlampig" bezeichnete. Obwohl er anerkannte, dass das Team das Halbfinale erreicht hat und die harte Arbeit würdigte, verbarg er seine Unzufriedenheit mit der Spielqualität nicht. Laut Goal.com kam diese Kritik bei Real-Madrid-Star Jude Bellingham nicht gut an, der in seinem Interview scharf auf den Trainer reagierte.

Kampf auf dem Platz und die Anforderungen des Trainers

Als Reaktion auf die Kritik des Trainers betonte Bellingham, dass es unter solch schwierigen klimatischen Bedingungen nicht einfach sei, gegen ein Norwegen mit Stars wie Erling Haaland, Martin Odegaard und Alexander Sorloth zu spielen. "Vielleicht weiß er nicht, wie es ist, unter solchen Bedingungen gegen Gegner dieses Niveaus zu spielen", fügte der Spieler hinzu. Diese Aussagen deuten darauf hin, dass es innerhalb des Teams ein kleines Missverständnis gibt.

Tatsächlich begann die "Geschichte" zwischen Thomas Tuchel und Jude Bellingham schon vor langer Zeit. Der deutsche Taktiker hatte bereits zuvor das Verhalten des Spielers auf dem Platz und seine Unfähigkeit, seine Emotionen zu kontrollieren, kritisiert. Tuchel, bekannt für seine Stationen bei Vereinen wie Chelsea, Paris Saint-Germain und Bayern München, zeichnet sich durch seine Entschlossenheit und hohe Disziplinarforderungen aus. Er ist auch dafür bekannt, die Launen von Starspielern nicht zu tolerieren.

Expertenmeinung: Nur Emotionen?

Der ehemalige englische Nationalspieler Gary Pallister kommentierte die Situation und nannte sie einen "Sturm im Wasserglas". Seiner Ansicht nach sind solche kleinen Meinungsverschiedenheiten bei großen Turnieren natürlich und sollten das Gesamtziel des Teams nicht behindern. Der starke Teamgeist, der in der Ära von Gareth Southgate geformt wurde, wird derzeit von Tuchel neu gestaltet.

Die englische Nationalmannschaft steht derzeit kurz davor, zum ersten Mal seit 60 Jahren eine große Trophäe zu gewinnen. Das von Thomas Tuchel geführte Team beendete die Qualifikationsphase ungeschlagen und wartet nun im Halbfinale der Weltmeisterschaft auf seinen Gegner. In einer solch kritischen Phase ist das gegenseitige Verständnis zwischen Trainer und Hauptstar zweifellos der Schlüssel zum Erfolg des Teams.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass solche Debatten zwischen siegeshungrigen Spielern wie Jude Bellingham und maximalistischen Trainern wie Thomas Tuchel ein Team manchmal noch enger zusammenschweißen können. Die Hauptsache ist, dass diese Situation die Ergebnisse auf dem Platz und die allgemeine Stimmung im Team nicht negativ beeinflusst.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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