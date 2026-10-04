Ancelotti äußert sich zum nächsten Kader Brasiliens

Der Cheftrainer der brasilianischen Nationalmannschaft, Carlo Ancelotti, äußerte sich nach dem deutlichen 4:0-Sieg gegen Indien zur aktuellen Verfassung des Teams und zu den Plänen für das nächste Trainingslager.

Der italienische Experte betonte, dass einige junge Spieler in der Nationalmannschaft Zeit und Spielpraxis benötigen, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Gleichzeitig gab Ancelotti an, bereits eine klare Vorstellung vom Kader für die nächste Berufung zu haben.

Ancelotti ist mit seinen Spielern zufrieden

Das Spiel gegen Indien endete mit einem souveränen Sieg Brasiliens. Nach dem 4:0-Ergebnis bewertete Ancelotti die Entwicklungsmöglichkeiten der Spieler positiv.

„Wir beenden diese Phase mit der Überzeugung, dass sich unsere Spieler weiterentwickeln können. Jeder Spieler hat seine eigenen Stärken, und am Ende sind wir mit ihren Leistungen zufrieden“, sagte der Trainer.

Ancelotti ist der Meinung, dass es wichtig ist, in jedem Spiel die vorhandenen Chancen maximal zu nutzen, auch wenn die Nationalmannschaft unter ständigem Druck steht.

Das Hauptproblem für junge Spieler ist die Spielpraxis

Der brasilianische Trainer ging auch auf Spieler ein, die in ihren Vereinen nicht genug Einsatzzeit erhalten.

Er betonte, dass es für Spieler mit wenig Spielpraxis schwierig sei, sich in wettbewerbsintensiven internationalen Spielen zu beweisen.

Ancelotti nannte Estevao und Endrick als Beispiele für diese Situation.

„Für Spieler, die in ihren Vereinen wenig Spielpraxis haben, ist es schwieriger, in wettbewerbsintensiven Spielen aufzulaufen. Das gilt auch für Estevao und Endrick“, sagte Ancelotti.

Keine großen Änderungen im Kader der Nationalmannschaft

Der italienische Experte gab auch ein wichtiges Signal bezüglich des Kaders für das nächste Trainingslager.

Ancelotti erklärte, dass keine großen Umbrüche in der brasilianischen Nationalmannschaft geplant seien. Er beabsichtige jedoch, andere junge Spieler zu testen, die an diesem Trainingslager nicht teilnehmen konnten.

„Ich habe eine ziemlich klare Vorstellung vom Kader für die nächste Berufung. Wir werden nicht viel ändern, aber ich möchte mir auch andere junge Spieler ansehen, die für dieses Trainingslager der Nationalmannschaft noch nicht bereit waren“, sagte der Trainer.

Dies bedeutet, dass Ancelotti plant, den Kern der brasilianischen Nationalmannschaft beizubehalten und gleichzeitig neuen Talenten für die Zukunft eine Chance zu geben.

Brasilien kehrt nach Asien zurück

Die nächsten Tests der brasilianischen Nationalmannschaft finden ebenfalls in Asien statt.

Im nächsten Monat wird die „Seleção“ in Freundschaftsspielen gegen Japan und Singapur antreten.

Für Ancelotti sind diese Spiele also nicht nur für das Ergebnis wichtig, sondern auch eine entscheidende Gelegenheit, den Kader vor der Weltmeisterschaft erneut zu überprüfen.