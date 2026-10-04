Ancelotti äußert sich zum nächsten Kader Brasiliens

·47·Sport
Ancelotti äußert sich zum nächsten Kader Brasiliens

Der Cheftrainer der brasilianischen Nationalmannschaft, Carlo Ancelotti, äußerte sich nach dem deutlichen 4:0-Sieg gegen Indien zur aktuellen Verfassung des Teams und zu den Plänen für das nächste Trainingslager.

Der italienische Experte betonte, dass einige junge Spieler in der Nationalmannschaft Zeit und Spielpraxis benötigen, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Gleichzeitig gab Ancelotti an, bereits eine klare Vorstellung vom Kader für die nächste Berufung zu haben.

Ancelotti ist mit seinen Spielern zufrieden

Das Spiel gegen Indien endete mit einem souveränen Sieg Brasiliens. Nach dem 4:0-Ergebnis bewertete Ancelotti die Entwicklungsmöglichkeiten der Spieler positiv.

„Wir beenden diese Phase mit der Überzeugung, dass sich unsere Spieler weiterentwickeln können. Jeder Spieler hat seine eigenen Stärken, und am Ende sind wir mit ihren Leistungen zufrieden“, sagte der Trainer.

Ancelotti ist der Meinung, dass es wichtig ist, in jedem Spiel die vorhandenen Chancen maximal zu nutzen, auch wenn die Nationalmannschaft unter ständigem Druck steht.

Das Hauptproblem für junge Spieler ist die Spielpraxis

Der brasilianische Trainer ging auch auf Spieler ein, die in ihren Vereinen nicht genug Einsatzzeit erhalten.

Er betonte, dass es für Spieler mit wenig Spielpraxis schwierig sei, sich in wettbewerbsintensiven internationalen Spielen zu beweisen.

Ancelotti nannte Estevao und Endrick als Beispiele für diese Situation.

„Für Spieler, die in ihren Vereinen wenig Spielpraxis haben, ist es schwieriger, in wettbewerbsintensiven Spielen aufzulaufen. Das gilt auch für Estevao und Endrick“, sagte Ancelotti.

Keine großen Änderungen im Kader der Nationalmannschaft

Der italienische Experte gab auch ein wichtiges Signal bezüglich des Kaders für das nächste Trainingslager.

Ancelotti erklärte, dass keine großen Umbrüche in der brasilianischen Nationalmannschaft geplant seien. Er beabsichtige jedoch, andere junge Spieler zu testen, die an diesem Trainingslager nicht teilnehmen konnten.

„Ich habe eine ziemlich klare Vorstellung vom Kader für die nächste Berufung. Wir werden nicht viel ändern, aber ich möchte mir auch andere junge Spieler ansehen, die für dieses Trainingslager der Nationalmannschaft noch nicht bereit waren“, sagte der Trainer.

Dies bedeutet, dass Ancelotti plant, den Kern der brasilianischen Nationalmannschaft beizubehalten und gleichzeitig neuen Talenten für die Zukunft eine Chance zu geben.

Brasilien kehrt nach Asien zurück

Die nächsten Tests der brasilianischen Nationalmannschaft finden ebenfalls in Asien statt.

Im nächsten Monat wird die „Seleção“ in Freundschaftsspielen gegen Japan und Singapur antreten.

Für Ancelotti sind diese Spiele also nicht nur für das Ergebnis wichtig, sondern auch eine entscheidende Gelegenheit, den Kader vor der Weltmeisterschaft erneut zu überprüfen.

Carlo AncelottiBrasilianische NationalmannschaftIndienSeleçãoFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ancelottis Brasilien entgeht in der 90.+5 Minute einer blamablen Niederlage!Ancelottis Brasilien entgeht in der 90.+5 Minute einer blamablen Niederlage!25 September 17:37Brasilien gelingt Comeback gegen Australien: 4:2-SiegBrasilien gelingt Comeback gegen Australien: 4:2-Sieg29 September 20:04Ancelotti antwortet auf Kritik in Brasilien: „Das ändert nichts an meinen Plänen“Ancelotti antwortet auf Kritik in Brasilien: „Das ändert nichts an meinen Plänen“29 September 07:12Ancelotti hat verraten, was die WM-Niederlage Brasiliens verursacht hatAncelotti hat verraten, was die WM-Niederlage Brasiliens verursacht hat30 Juli 10:00Ancelotti legt den wunden Punkt des italienischen Fußballs offen: Welche Generation rettet die Zukunft?Ancelotti legt den wunden Punkt des italienischen Fußballs offen: Welche Generation rettet die Zukunft?15 September 15:38Unerwarteter Besuch: Ancelotti kehrt nach Madrid zurück und trifft Mourinho und die Real-StarsUnerwarteter Besuch: Ancelotti kehrt nach Madrid zurück und trifft Mourinho und die Real-Stars3 September 21:02
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov