Einer der größten Schocks im Weltfußball hat sich ereignet. Die brasilianische Nationalmannschaft verzeichnete einen Tiefpunkt in ihrer Geschichte und schied bei der Weltmeisterschaft 2026 bereits in der ersten K.-o.-Runde aus. Das Ausscheiden der «Pentacampeões» gegen Norwegen im Achtelfinale erschütterte nicht nur das Land des Sambas, sondern die gesamte Fußballwelt.

Zamin.uz präsentiert eines der heißesten und sensationellsten Interviews der von den USA, Kanada und Mexiko ausgetragenen WM 2026 – die Gedanken von Carlo Ancelotti über das Scheitern.

1. Historische Schande: Ancelotti und Brasilien scheiden im Achtelfinale aus!

Brasilien – das sind die Könige des Fußballs, fünfmalige Weltmeister. Sie waren nur zum Sieg zu dieser Weltmeisterschaft gereist, und Cheftrainer Carlo Ancelotti von Guardiolas Manchester Citysollte inmitten seiner Erfolge (nicht als Trainer) Geschichte schreiben. Doch der Lauf der Dinge gestaltete sich anders.

Die brasilianische Nationalmannschaft unterlag im Achtelfinale überraschend dem Team aus Norwegen mit 1:2. Dieses Ergebnis wurde zu einer wahren Tragödie für die «Seleção»-Fans, und dieser historische Absturz der Mannschaft wird noch lange diskutiert werden.

2. Carlo Ancelotti räumt Fehler ein: «Trinkpause und taktische Änderungen...»

Dem Bericht von ESPN zufolge äußerte sich Brasiliens Coach Carlo Ancelotti zu dem missglückten Turnier und legte die Hauptgründe für die Niederlage sowie seinen eigenen Fehler offen.

Ancelotti betonte, dass der entscheidende Wendepunkt, der das Spielgeschehen beeinflusste, die Trinkpause gewesen sei. Bis dahin hatte Brasilien das Spiel kontrolliert.

Aus der Erklärung von Carlo Ancelotti: «Ich denke, der entscheidende Moment war diese Trinkpause, denn bis dahin hatten wir das Spiel völlig unter Kontrolle. Man muss auch zugeben, dass die Norweger den Ball viel in ihrer eigenen Hälfte hielten. Vielleicht lag mein Fehler darin: Ich dachte, wir würden die Kontrolle verlieren, aber das war eigentlich nicht der Fall. Ich habe ein paar taktische Änderungen vorgenommen, und direkt danach hat uns Haaland ein Tor reingemacht...»

3. Turnierstatistik: Norwegens Schicksal und ein neuer Champion

Nach der Niederlage zollte Ancelotti Norwegens Spielstil Anerkennung. Die Skandinavien-Kicker selbst unterlagen jedoch im Viertelfinale England nach Verlängerung mit 1:2.

Der Turniersieg ging an Spanien! Die «Furia Roja» bezwang Argentinien im Finale mit 1:0 und wurde zur stärksten Nationalmannschaft der Welt.

Die wichtigsten Fakten zum WM-Ausfall Brasiliens 2026

Aspekt / Details Details Turnier WM 2026 Runde (Ausscheiden) Achtelfinale Ergebnis Brasilien 1:2 Norwegen Cheftrainer Carlo Ancelotti (verantwortlich für die Niederlage) Schlüsselfaktor Trinkpause (laut Ancelotti) Entscheidendes Tor Erling Haaland (Norwegen) Ancelottis Fehler Falsche taktische Umstellungen im Glauben, die Kontrolle verloren zu haben Neuer Champion Spanien

Brasiliens schändliches WM-Aus 2026 und Ancelottis Einsicht seines Fehlers gehören zu den größten Ereignissen der Fußballwelt.

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