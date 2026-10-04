1000 Tore und ein letzter Abschied: Ronaldo könnte zur portugiesischen Nationalmannschaft zurückkehren

Nachdem er das Trainingslager aufgrund eines heftigen Konflikts mit Nationaltrainer Jorge Jesus verlassen hatte, was weltweit für großes Aufsehen sorgte, Cristiano Ronaldo nimmt die Situation um ihn eine unerwartete Wendung.

Laut sensationellen Informationen des führenden portugiesischen Sportjournalisten Miguel Pereira könnte die Karriere der 41-jährigen Legende in der Nationalmannschaft noch nicht endgültig beendet sein. Er wird nächstes Jahr offiziell in den Kader Portugals zurückkehren.

Der Traum vom 1000. Tor und ein historisches Abschiedsfest

Der Insider betont, dass Ronaldos Abschied vom Nationaltrikot nicht durch einen einfachen Streit oder einen übereilten Abgang, sondern als ein in der Fußballgeschichte beispielloses Fest gefeiert werden soll:

„Er möchte unbedingt sein letztes Tor für Portugal erzielen. Ich glaube, Cristiano wird alles daran setzen, bis zum Saisonende sein 1000. Karrieretor zu erreichen. Ronaldo ist fest davon überzeugt, dass er für Al-Nassr problemlos 15 bis 20 Tore pro Saison erzielen kann. Er möchte jedoch, dass seine Karriere in der Nationalmannschaft mit einem großen, unvergesslichen Fest für seine eigene Geschichte und für ihn persönlich gekrönt wird. Ich bin überzeugt, dass dieses historische Ereignis stattfinden wird.“

Beziehungen zu Jesus haben sich entspannt, der Verband erwartet die Rückkehr

Für Cristianos Rückkehr ist nicht nur der Wunsch des Spielers entscheidend, sondern auch das interne Umfeld, das sich positiv verändert:

Versöhnung mit dem Trainer: Es ist zu beobachten, dass sich die Beziehungen zwischen Ronaldo und Cheftrainer Jorge Jesus, die vor wenigen Tagen noch in einem offenen Konflikt standen, wieder normalisieren und entspannen.

Interesse des FPF: Die Führung des portugiesischen Fußballverbandes (FPF) unterstützt Ronaldos Rückkehr voll und ganz. Denn jeder Auftritt des legendären Kapitäns garantiert dem Land und dem Verband beispiellose kommerzielle und mediale Aufmerksamkeit.

Miguel Pereira kommt zu dem Schluss, dass der Stürmerstar Ende nächsten Jahres erneut auf das Spielfeld zurückkehren wird, um sein offizielles Abschiedsspiel für die portugiesische Nationalmannschaft zu bestreiten.

Dass Ronaldos Geschichte, der mit 234 Länderspielen und 146 Toren Weltrekorde aufgestellt hat, auf diese Weise – vor vollen Rängen und unter dem Applaus der Fans – endet, scheint für beide Seiten das würdigste Szenario zu sein.