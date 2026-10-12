Der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft und des saudi-arabischen Klubs Al-Nassr, Stürmer Cristiano Ronaldo äußerte sich erneut provokant zum Status des besten Spielers der Fußballgeschichte und zu Vergleichen mit seinen Rivalen. CNN Portugal In einem exklusiven Interview mit dem Fernsehsender betonte der 41-jährige Star, dass er die Fähigkeiten anderer Legenden respektiere, es jedoch keinen Spieler gebe, der ihm in Sachen Vielseitigkeit auf dem Platz das Wasser reichen könne.

Darüber hinaus erregten diese Aussagen aufgrund des vorangegangenen heftigen Konflikts des Spielers mit dem Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft noch mehr öffentliche Aufmerksamkeit.

„Es ist eine Frage des Geschmacks, aber man muss die Wahrheit anerkennen“

Ronaldo äußerte sich offen zu den Vergleichen mit den größten Namen der Fußballgeschichte:

Respekt vor Rivalen: „Wenn jemand Messi, Pelé oder Maradona bevorzugt, ist das eine Frage des persönlichen Geschmacks. Ich respektiere die Wahl eines jeden“, sagte Cristiano;

Über seine eigene Überlegenheit: „Aber Cristiano Ronaldo als nicht universellen Spieler zu bezeichnen, ist eine absolute Lüge. Ich bin der universellste Spieler in der Geschichte des Fußballs.“

Spannungen in der Nationalmannschaft: Konflikt mit Jorge Jesus

Ronaldos Interview fiel in eine Zeit, in der die ernsthaften Missverständnisse rund um die portugiesische Nationalmannschaft zunahmen:

Überraschende Situation auf der Bank: Am 27. September, während des UEFA Nations League-Spiels gegen Norwegen, schickte Portugals Cheftrainer Jorge Jesus Cristiano zum Aufwärmen, setzte ihn aber letztlich nicht ein;

Verlassen des Trainingslagers: Drei Tage später, am 30. September, verließ der Stürmer das Quartier der Nationalmannschaft;

Offene Anschuldigungen: Am 6. Oktober veröffentlichte der Spieler eine offizielle Erklärung, in der er die Gründe für seinen Abschied erläuterte und Cheftrainer Jorge Jesus vorwarf, gegebene Versprechen gebrochen zu haben.

Diese Aussagen des Stars, der für sein großes Selbstvertrauen bekannt ist, werfen immer mehr Fragen über seine weitere Zukunft in der Nationalmannschaft auf.