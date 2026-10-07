Nachdem er das Trainingslager der portugiesischen Nationalmannschaft unter Aufsehen erregend verlassen und Cheftrainer Jorge Jesus Wortbruch vorgeworfen hat, Cristiano Ronaldo löst der Konflikt um ihn in der internationalen Fußballwelt große Resonanz aus. Der Ballon d'Or-Gewinner und Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft, Luka Modrić verteidigte seinen ehemaligen Teamkollegen von Real Madrid scharf und übte offene Kritik an den Verantwortlichen des portugiesischen Fußballs.

Die bekannte Madrid Xtra Ressource veröffentlichte die leidenschaftliche und entschlossene Stellungnahme des kroatischen Spielmachers zur Situation des 41-jährigen Kapitäns.

«Cristiano verdient einen großen Abschied»: Modrićs deutliche Worte

Luka Modrić bezeichnete die Lage in der portugiesischen Nationalmannschaft nach der schweren Anschuldigung von Ronaldo am 6. Oktober als inakzeptabel:

Offene und scharfe Einschätzung: «Was hier passiert, ist eine Schande! Cristiano verdient in der aktuellen Situation eine echte Entscheidung, sei es, dass er seine Karriere im Nationalteam fortsetzt oder einen würdigen Abschied bekommt», betonte der kroatische Kapitän;

Forderung nach absolutem Respekt: «Er ist ein Spieler, der einen großen Abschied verdient. Er ist der größte Spieler in der Geschichte der portugiesischen Nationalmannschaft».

Wurzel des Konflikts: 18 Jahre Schweigen und ein gebrochenes Versprechen

Zur Erinnerung: Cristiano Ronaldos Abreise aus dem Trainingslager der Nationalmannschaft wurde durch einen Konflikt mit Cheftrainer Jorge Jesus ausgelöst:

Die auf der Bank gelassene Legende: Im Spiel der Nations League gegen Norwegen saß er zum ersten Mal seit 18 Jahren während eines offiziellen Spiels Portugals komplett auf der Ersatzbank;

Konfrontation mit dem Cheftrainer: Ronaldo erklärte in seiner Stellungnahme, dass der 72-jährige Jesus seine Versprechen bezüglich Einsatzzeiten nicht eingehalten habe, und verließ das Lager am 30. September;

Welle der Emotionen: In seinem Statement vom 6. Oktober enthüllte der Stürmer interne Details der Vorfälle im Nationalteam und betonte, bereit für jegliche Konsequenzen oder Strafen zu sein.

Dieser Auftritt von Luka Modrić zeigt, dass Ronaldo nicht nur bei den Fans, sondern auch in der Elite des Weltfußballs ein enormes Ansehen und große Unterstützung genießt, was den Druck auf Jorge Jesus und den portugiesischen Fußballverband weiter erhöht.