Gordon erklärt die Gründe für die Probleme in den Spielen gegen Real und PSG

Anthony Gordon, Flügelspieler des FC Barcelona, äußerte sich offen zu den beiden großen Niederlagen des Teams in den letzten Wochen: in der UEFA Champions League gegen PSG (2:4) sowie im El Clásico gegen die Madrilenen in La Liga (1:2).

Mundo Deportivo In einem Interview mit der Zeitung betonte der englische Stürmer, dass die Mannschaft die Verantwortung nicht scheue, wies jedoch darauf hin, dass hinter beiden Niederlagen unterschiedliche Gründe und Faktoren stünden, und erklärte, dass sie bereit für eine Revanche seien.

Erschöpfung und Chancenverwertung: Was ist der Grund für die Niederlagen?

Gordon ging auf die Mängel in den wichtigen Spielen ein und betonte, dass das Potenzial der Mannschaft noch nicht voll ausgeschöpft sei:

Verantwortung übernehmen: „Wir müssen die Verantwortung für die zwei Niederlagen in Folge übernehmen. Eigentlich sind wir in der Lage, jede Mannschaft zu schlagen“, drückte der Flügelspieler sein Vertrauen in die mentale Verfassung des Teams aus;

Körperlicher Zustand im Spiel gegen PSG: Der Spieler merkte an, dass der dichte Terminkalender im Spiel gegen den Pariser Klub eine Rolle gespielt habe: „Wir sind erschöpfter und geschwächter in das Spiel gegen PSG gegangen als unser Gegner, und das hat sich bemerkbar gemacht“;

Überlegenheit im El Clásico und die Klasse von Real: Bei der Analyse des Spiels gegen Madrid betonte Gordon, dass Barcelona besser agiert habe: „Ich denke, im Spiel gegen Real waren wir besser, haben mehr gefährliche Situationen kreiert, konnten aber nicht unser bestes Niveau abrufen. Der Gegner hingegen erzielte aufgrund der hohen Qualität und individuellen Klasse seiner Spieler zwei Tore.“

„Ich freue mich darauf, sie wieder auf dem Platz zu treffen“

Der englische Fußballer hofft, die richtigen Schlüsse aus den Misserfolgen zu ziehen und in der entscheidenden Phase der Saison stärker zurückzukehren: