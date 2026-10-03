Lionel Messi kehrt in die Heimat zurück, um seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft zu beenden

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Lionel Messi kehrt in die Heimat zurück, um seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft zu beenden

Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft und Stürmer von Inter Miami, Lionel Messi, ist in seiner Heimat Rosario angekommen, um sich auf ein emotionales Abschiedsspiel mit der Nationalmannschaft vorzubereiten. Laut Goal.com landete der 39-jährige legendäre Fußballer am Freitagmorgen mit einem Privatjet in Begleitung seiner Familie auf dem internationalen Flughafen Islas Malvinas und schlug damit die letzten Kapitel einer der glanzvollsten internationalen Karrieren der Fußballgeschichte auf. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der achtfache Ballon d'Or-Gewinner, der früher als geplant in seine Heimat zurückkehrte, ruhte sich kurz in seinem Privathaus in Funes aus, bevor er zum Trainingszentrum der Nationalmannschaft unter der Leitung von Lionel Scaloni in Ezeiza aufbrach. Es ist geplant, dass der Kapitän vor seinem letzten Spiel nur eine Trainingseinheit mit seinen Teamkollegen absolviert.

Der Abschied wird auf einzigartige Weise gestaltet

Cheftrainer Lionel Scaloni hatte auf einer früheren Pressekonferenz den Zeitplan für die Ankunft des Spielers geklärt und betont, dass Leo sich früher anschließen könne, wenn er dies wünsche. Der argentinische Fußballverband (AFA) hat ein spezielles exklusives Trikot entworfen, um dieses historische Ereignis zu würdigen. Diese Sonderkollektion zeichnet sich durch vertikale Muster aus, die mit der Sonne des Mai und symbolischen Motiven verziert sind, sowie durch das legendäre Trikot mit der Nummer 10.

Das Freundschaftsspiel gegen die Nationalmannschaft von Benin am Dienstag findet in einem ausverkauften Stadion in Buenos Aires statt. Das Spiel, für das alle Tickets verkauft wurden, beginnt um 20:00 Uhr Ortszeit, eine Stunde früher als üblich. Dies geschieht, um vor dem Spiel besondere Ehrungen und Abschiedszeremonien zu ermöglichen.

Wir erinnern daran, dass der Spieler vor einem Monat über seine offizielle Instagram-Seite seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben hatte. Diese Entscheidung wurde getroffen, nachdem er bei einem großen Sommerturnier seinen höchsten individuellen Torrekord erreicht hatte. Nach dem feierlichen Abend in Buenos Aires wird der erfahrene Stürmer nach Miami zurückkehren, um den Rest der Saison in Nordamerika zu absolvieren.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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