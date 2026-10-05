Anderson äußert sich zum Status moderner Fußballer

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Anderson äußert sich zum Status moderner Fußballer

Der ehemalige brasilianische Nationalspieler Anderson teilte seine Gedanken darüber, wie Spielern im modernen Fußball zu schnell der Status eines „Superstars“ verliehen wird. Wie Goal.com berichtet, kritisierte der ehemalige Profi, dass jeder Spieler, der nur fünf gute Spiele absolviert hat, sofort mit 200 Millionen Euro bewertet wird. Dies berichtet Goal.com berichtet darüber.

Anderson betonte, dass die Begriffe „Superstar“ und „Legende“ im 21. Jahrhundert zu leichtfertig verwendet werden. Jeder junge Spieler, der ein Anzeichen von Talent zeigt, wird sofort als Weltklasse-Star anerkannt, was seinen Transferwert in die Höhe treibt und für sensationelle Gerüchte in der Presse sorgt.

Cristiano Ronaldo und Lionel Messi – die Maßstäbe für Beständigkeit

Der ehemalige Mittelfeldspieler von Manchester United nannte Cristiano Ronaldo und Lionel Messi als die wichtigsten Beispiele für wahren Erfolg im modernen Fußball. Seiner Meinung nach ist es extrem schwierig, das Niveau dieser beiden Legenden zu erreichen und ihre Rekorde zu wiederholen, da sie im Laufe ihrer Karrieren zusammen 13 Ballon d'Or-Trophäen gewonnen haben.

Diese beiden großartigen Spieler halten ihre Topform seit über 20 Jahren. Auch heute noch kämpfen Ronaldo und Messi darum, die Marke von 1.000 Toren in offiziellen Spielen zu erreichen, was ihre enorme Beständigkeit erneut unter Beweis stellt.

Das Wettbewerbsumfeld der Vergangenheit

Auf die Frage, was Spieler wie Real-Madrid-Flügelstürmer Vinícius Júnior tun müssen, um ihren aktuellen Star-Status voll und ganz zu rechtfertigen, verglich Anderson seine aktive Zeit mit der heutigen Ära. Er erinnerte sich an die begnadeten Spieler, gegen die er damals auf dem Platz stand.

In einem Interview mit talkSPORT Bet Online Slots betonte Anderson: „Der Fußball hat sich verändert. Ich habe kürzlich Videos auf Instagram gesehen und zu meinem Freund gesagt: ‚Denkt ihr wirklich, diese Spieler sind großartig?‘ Schaut euch meine Ära an, ich habe gegen Legenden wie Claude Makélélé, Frank Lampard, Steven Gerrard, Cesc Fàbregas, Andrés Iniesta, Xavi und Xabi Alonso gespielt.“

Obwohl in der Saison 2026 neue Namen wie Harry Kane oder Lamine Yamal als Anwärter auf den Ballon d'Or glänzen, werden die Kriterien für einen echten Superstar immer noch von den beständigsten Vertretern der vergangenen Ära definiert.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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