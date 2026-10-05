Anderson über Lamine Yamal: Er ist ein Spieler, der hält, was er verspricht

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Anderson über Lamine Yamal: Er ist ein Spieler, der hält, was er verspricht

Der Star des FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, gilt derzeit als das größte Talent im Weltfußball. Wie Goal.com berichtet, lobte der ehemalige Golden-Boy-Gewinner Anderson die Leistung des jungen Flügelspielers und betonte, dass es weltweit keinen anderen jungen Spieler gibt, der ihm das Wasser reichen kann. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Obwohl er erst 19 Jahre alt ist, hat Lamine Yamal bereits große Erfolge in seiner Karriere erzielt. Er ist sowohl beim FC Barcelona als auch in der spanischen Nationalmannschaft zu einem Leistungsträger geworden und hat fast alle prestigeträchtigen Trophäen gewonnen. Zu seinen jüngsten Erfolgen zählt der Gewinn der Weltmeisterschaft.

Der Kampf um den zukünftigen Ballon d'Or

Vor dem Hintergrund dieser großen Erfolge gilt Yamal als einer der Hauptanwärter auf den Ballon d'Or 2026. Bei der Abstimmung im letzten Jahr belegte das Talent den zweiten Platz. Damals gewann der Stürmer von Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, die begehrte Auszeichnung.

Es wird jedoch erwartet, dass der Wettbewerb auch in diesem Jahr sehr intensiv sein wird. Zu den Anwärtern gehören auch der Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain, Fabián Ruiz, der Stürmer des FC Bayern München und der englischen Nationalmannschaft, Harry Kane, sowie der Star von Real Madrid, Kylian Mbappé. Harry Kane erntete in der vergangenen Saison viel Anerkennung, nachdem er insgesamt 73 Tore für Verein und Nationalmannschaft erzielt hatte.

Die Gedanken des ehemaligen Stars Anderson

Der ehemalige Spieler von Manchester United und der brasilianischen Nationalmannschaft, Anderson, hob in einem Interview in Zusammenarbeit mit Wiz Slots die einzigartigen Qualitäten von Lamine Yamal hervor. Der Golden-Boy-Gewinner von 2008 lobte den Charakter des jungen spanischen Fußballers.

Anderson merkte an, dass Yamal sowohl auf als auch neben dem Platz durch seine starke Persönlichkeit besticht. Seine verbesserte körperliche Verfassung und seine gestiegene Schnelligkeit wirken sich ebenfalls positiv auf sein Spiel aus.

Der ehemalige Fußballer lobte Lamine dafür, dass er zu seinem Wort steht und keine Angst davor hat, Verantwortung zu übernehmen. Er sagte: 'Er redet, und dann setzt er es um. Ich mag Spieler mit so einem Charakter. Er sagt, er schlägt Frankreich, und er tut es; er sagt, er gewinnt die Weltmeisterschaft, und er tut es; er sagt, er gewinnt gegen Real Madrid, und er gewinnt.'

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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