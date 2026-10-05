Details des geheimen Gesprächs zwischen Erling Haaland und dem norwegischen Trainer enthüllt

·14·Sport
Details des geheimen Gesprächs zwischen Erling Haaland und dem norwegischen Trainer enthüllt

Der Cheftrainer der norwegischen Nationalmannschaft, Ståle Solbakken, hat Details eines vertraulichen Gesprächs mit Stürmer Erling Haaland nach dem Nations-League-Spiel gegen Portugal enthüllt. Die körperliche und geistige Erschöpfung des Stürmers von Manchester City, der in der zweiten Halbzeit ausgewechselt wurde, sorgt auch bei den Fans des Vereins für Besorgnis. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Laut der Zeitung Dagbladet leidet der norwegische Star unter starker Erschöpfung aufgrund des dichten Sommerkalenders und der ununterbrochenen Spiele. Der Zustand des Stürmers, der gegen Portugal humpelnd den Platz verließ, zwang den Trainerstab zu alternativen Maßnahmen.

Dichter Spielplan und Spielergesundheit

Ståle Solbakken gab zu, dass er vor dem Spiel ein persönliches Gespräch mit Erling Haaland geführt hatte, um dessen geistige und körperliche Verfassung zu besprechen. Der Trainer betonte, dass der moderne Fußballkalender für Sportler auf höchstem Niveau extrem brutal geworden sei.

Die norwegische Nationalmannschaft war gezwungen, in kurzer Zeit hintereinander schwere Spiele zu bestreiten. Insbesondere die Tatsache, dass das Team innerhalb von nur elf Tagen vier Nations-League-Spiele absolvierte, schränkte die Leistungsfähigkeit der Spieler stark ein.

  • Erling Haaland spielte 60 Minuten im Spiel gegen Portugal.
  • Trainer und Spieler diskutierten auch die Option, das Spiel auf der Bank zu beginnen.
  • Der Stürmer stand in der Startelf, da er gegen die Idee war, erst in den letzten Minuten eingewechselt zu werden.
Da der Spieler selbst nicht in der zweiten Halbzeit eingewechselt werden wollte und diese Erfahrung nicht mochte, entschied sich Solbakken, ihn in der Startelf aufzustellen. Der Trainer äußerte sich zufrieden darüber, dass der Stürmer trotz der schwierigen Bedingungen 60 Minuten lang alles für das Team gegeben hat.

Da für Manchester City wichtige Spiele in der Premier League und der Champions League anstehen, versucht der Trainerstab, die Gesundheit des Spielers zu schonen. Es wurde betont, dass die aktuelle Saison härter denn je sei, insbesondere für Spieler, die keinen Sommerurlaub hatten.

Erling HaalandStåle SolbakkenManchester CityPortugalNations League
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Stale Solbakken schützt Erling Haaland vor FinanzskandalenStale Solbakken schützt Erling Haaland vor Finanzskandalen27 September 17:31Stale Solbakken weist Gerüchte um Erling Haaland und Manchester City zurückStale Solbakken weist Gerüchte um Erling Haaland und Manchester City zurück29 September 17:11Stale Solbakken bespricht Erling Haalands Zukunft bei Treffen mit Manchester CityStale Solbakken bespricht Erling Haalands Zukunft bei Treffen mit Manchester City15 September 17:31Erling Haalands einzigartiger Instinkt: Norwegens Trainer lobt den StürmerErling Haalands einzigartiger Instinkt: Norwegens Trainer lobt den Stürmer25 September 13:15Stale Solbakken besorgt über die körperliche Verfassung von Erling HaalandStale Solbakken besorgt über die körperliche Verfassung von Erling Haaland25 September 12:34Erling Haalands Verletzung sorgt für große Sorge bei Manchester CityErling Haalands Verletzung sorgt für große Sorge bei Manchester CityHeute 09:53
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov