Details des geheimen Gesprächs zwischen Erling Haaland und dem norwegischen Trainer enthüllt

Der Cheftrainer der norwegischen Nationalmannschaft, Ståle Solbakken, hat Details eines vertraulichen Gesprächs mit Stürmer Erling Haaland nach dem Nations-League-Spiel gegen Portugal enthüllt. Die körperliche und geistige Erschöpfung des Stürmers von Manchester City, der in der zweiten Halbzeit ausgewechselt wurde, sorgt auch bei den Fans des Vereins für Besorgnis. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Laut der Zeitung Dagbladet leidet der norwegische Star unter starker Erschöpfung aufgrund des dichten Sommerkalenders und der ununterbrochenen Spiele. Der Zustand des Stürmers, der gegen Portugal humpelnd den Platz verließ, zwang den Trainerstab zu alternativen Maßnahmen.

Dichter Spielplan und Spielergesundheit

Ståle Solbakken gab zu, dass er vor dem Spiel ein persönliches Gespräch mit Erling Haaland geführt hatte, um dessen geistige und körperliche Verfassung zu besprechen. Der Trainer betonte, dass der moderne Fußballkalender für Sportler auf höchstem Niveau extrem brutal geworden sei.

Die norwegische Nationalmannschaft war gezwungen, in kurzer Zeit hintereinander schwere Spiele zu bestreiten. Insbesondere die Tatsache, dass das Team innerhalb von nur elf Tagen vier Nations-League-Spiele absolvierte, schränkte die Leistungsfähigkeit der Spieler stark ein.

Erling Haaland spielte 60 Minuten im Spiel gegen Portugal.

Trainer und Spieler diskutierten auch die Option, das Spiel auf der Bank zu beginnen.

Der Stürmer stand in der Startelf, da er gegen die Idee war, erst in den letzten Minuten eingewechselt zu werden.

Da der Spieler selbst nicht in der zweiten Halbzeit eingewechselt werden wollte und diese Erfahrung nicht mochte, entschied sich Solbakken, ihn in der Startelf aufzustellen. Der Trainer äußerte sich zufrieden darüber, dass der Stürmer trotz der schwierigen Bedingungen 60 Minuten lang alles für das Team gegeben hat.

Da für Manchester City wichtige Spiele in der Premier League und der Champions League anstehen, versucht der Trainerstab, die Gesundheit des Spielers zu schonen. Es wurde betont, dass die aktuelle Saison härter denn je sei, insbesondere für Spieler, die keinen Sommerurlaub hatten.