Wie reagierte der spanische Nationaltrainer auf das Ergebnis von Lamine Yamal?

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Wie reagierte der spanische Nationaltrainer auf das Ergebnis von Lamine Yamal?

2026 Ballon d'Or Die Ergebnisse der Preisverleihung sorgen in der Welt des Fußballs für hitzige Diskussionen. Obwohl der 19-jährige Flügelstürmer des FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft Lamine Yamal als einer der Hauptanwärter galt, reichte es bei der finalen Abstimmung nur für den dritten Platz.

Während die Hauptauszeichnung an den englischen Torjäger Harry Kane vom FC Bayern ging, belegte der Star von Real Madrid Kylian Mbappé den zweiten Platz. Nach diesem Ergebnis äußerte sich der spanische Nationaltrainer Luis de la Fuente zu den Möglichkeiten und der Zukunft seines Schützlings.

„Er kann ganz beruhigt sein“: Das Vertrauen des Trainers

Der spanische Nationaltrainer The Touchline lobte in einem Interview die Fähigkeiten des 19-jährigen Stars und sicherte ihm seine volle Unterstützung zu:

  • Zukünftige Siege: „Lamine wird noch viele Ballon d'Or-Trophäen gewinnen. Er kann in dieser Hinsicht absolut beruhigt sein“;

  • Einzigartiges Potenzial: „Wir alle wissen sehr genau, wer er auf dem Platz ist, wozu er fähig ist und welch einzigartiges Potenzial er besitzt“, betonte Luis de la Fuente;

  • Der Altersfaktor: Experten sind der Meinung, dass es für ein junges Talent bereits eine phänomenale Leistung ist, mit nur 19 Jahren unter die Top 3 der Welt zu kommen.

Triumph 2026: Welt- und spanischer Meister

Lamine Yamal erreichte in der Saison 2026 sowohl persönlich als auch mit seinem Team neue Höhen:

  • Weltmeistertitel: Bei der Weltmeisterschaft im Sommer 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gewann Yamal mit der spanischen Nationalmannschaft den WM-Titel;

  • La Liga Goldmedaillen: Er zeigte konstante und produktive Leistungen im Trikot des FC Barcelona und gewann die spanische La Liga;

  • Starke Konkurrenz: Trotz der Siege bei der Weltmeisterschaft und in der nationalen Liga konnten Harry Kane und Kylian Mbappé bei den persönlichen Rekorden und der Effizienz mehr Stimmen auf sich vereinen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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