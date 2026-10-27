Bei der prestigeträchtigen Ballon d'Or-Gala 2026, die in der britischen Hauptstadt London stattfindet, wurde ein weiterer historischer Meilenstein erreicht. Die renommierte Auszeichnung für den besten jungen Fußballer des Jahres, die Kopa-Trophäe (Kopa Trophy), ging zum dritten Mal in Folge an den Flügelspieler des FC Barcelona, Lamine Yamal.Der 19-jährige Ausnahmetalent hat sich als erster und einziger Spieler in der Geschichte des Fußballs, der diese Trophäe dreimal gewinnen konnte, unsterblich gemacht.

Weltmeisterschaft und La Liga-Triumph: Yamals goldene Saison

Der junge Star der Katalanen

hat in der abgelaufenen Saison sowohl auf Vereinsebene als auch mit der Nationalmannschaft beeindruckende Erfolge erzielt:Erfolge in Spanien:

Yamal zeigte beim FC Barcelona herausragende Leistungen und gewann sowohl die Meisterschaft in der La Liga als auch den spanischen Supercup. Historischer Erfolg bei der Weltmeisterschaft:

Der Stürmer wurde mit der spanischen Nationalmannschaft Weltmeister und sicherte sich die Goldmedaille. Unvergleichliche Konstanz:

Der Spieler, der für sein Alter eine enorme Erfahrung und Gelassenheit zeigt, hat bewiesen, dass er im Weltfußball auf Jugendebene konkurrenzlos ist. Die beispiellose Dominanz bei der Kopa-Trophäe: 2024, 2025 und 2026

In der Geschichte dieser von der französischen Fachzeitschrift

France Football verliehenen Auszeichnung hat noch nie jemand eine solche absolute Dominanz erreicht: Jahr 2024:

Der erste große Durchbruch des jungen Stars und seine erste Kopa-Trophäe auf der Weltbühne; Jahr 2025:

Konstante Leistungen und die Bestätigung seines Status zum zweiten Mal; Jahr 2026:

Die Gala in London und die dritte historische Auszeichnung. Details zu Lamine Yamal und der Kopa-Trophäe 2026

Indikator

Informationen Name der Auszeichnung Kopa-Trophäe (Kopa Trophy) Gewinner Lamine Yamal Alter und Verein 19 Jahre, FC Barcelona (Spanien) Wichtigste Titel der Saison Weltmeister, La Liga-Meister, Spanischer Supercupsieger Jahre des Gewinns 2024, 2025, 2026 (3-mal in Folge) Ort der Zeremonie London, Großbritannien Diese Anerkennung in London

bestätigt erneut, dass Lamine Yamal in den kommenden Jahren auch der Top-Favorit auf den Ballon d'Or für die Profis bleiben wird. yaqin yillar ichida kattalar o‘rtasidagi asosiy «Oltin to‘p» sovriniga ham asosiy da’vogar bo‘lib qolishini yana bir karra tasdiqladi.