„Manchester United“-Stürmer Marcus Rashford lobte die phänomenalen Fähigkeiten seines ehemaligen Teamkollegen Lamine Yamal, mit dem er während seiner Leihe beim FC Barcelona in der vergangenen Saison zusammenspielte. Der englische Stürmer verglich das 19-jährige katalanische Talent mit Lionel Messi, einem der größten Spieler der Fußballgeschichte.

Laut einem Bericht der renommierten spanischen Zeitung Mundo Deportivo , sprach Rashford vor seinem Abschied aus Katalonien persönlich mit Yamal und betonte, er habe keine Zweifel daran, dass dieser die Spitze des Weltfußballs erreichen werde.

„Der Beste, den ich je gesehen habe“: Rashfords Bekenntnis

Marcus Rashford erklärte, dass er im Laufe seiner Karriere mit vielen Weltstars auf dem Platz gestanden habe, Yamals angeborenes Talent jedoch auf einem völlig anderen Niveau liege:

Ein Talent wie kein anderes: „Bevor ich den FC Barcelona verließ, sagte ich persönlich zu Lamine Yamal: Ich habe in meiner Karriere mit sehr vielen talentierten Spielern zusammengespielt, aber er ist allen weit überlegen“, so Rashford.

Der Spieler, der Messi am nächsten kommt: Der Stürmer betonte, er habe in diesem Alter noch nie einen Spieler mit einer solch hohen natürlichen Begabung getroffen: „Unter all den Spielern, die ich über die Jahre beobachtet habe, ist er der einzige, der dem Niveau von Lionel Messi am nächsten kommt.“

Die Prognose von 7 Ballon d'Or-Titeln: „Ich habe unendliches Vertrauen in diesen Jungen. Wenn er im Laufe der Zeit tatsächlich 7 Ballon d'Or-Trophäen gewinnt, wäre ich überhaupt nicht überrascht. Er gehört bereits jetzt zu dieser Elite“, fügte der englische Star hinzu.

Ein Wunderkind, das mit 19 die Welt in Staunen versetzt

Lamine Yamals rasanter Aufstieg und sein Einzug in die Weltelite des Fußballs spiegeln sich auch in den Zahlen wider:

Ballon d'Or-Podium: Lamine Yamal sicherte sich bei der Abstimmung für den Ballon d'Or 2025 einen verdienten Platz unter den drei besten Fußballern der Welt.

Historische Leistung mit 19 Jahren: Experten sind der Meinung, dass ein Platz unter den Top 3 des Ballon d'Or in diesem Alter ein beispielloses Ereignis ist, das im modernen Fußball der letzten Jahrzehnte nicht beobachtet wurde.

Rashfords Zeit in Katalonien: Zur Erinnerung: Marcus Rashford spielte in der Saison 2024/25 auf Leihbasis für den FC Barcelona, bevor er wieder zu „Manchester United“ zurückkehrte.

Rashfords Aussage hat weltweit unter Fußball-Experten die Diskussion neu entfacht, ob Lamine Yamal tatsächlich der einzige Erbe ist, der den Thron von Messi und Ronaldo vollständig übernehmen kann.