Brian Riemer vergleicht Rasmus Hojlund mit Erling Haaland

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Brian Riemer vergleicht Rasmus Hojlund mit Erling Haaland

Der dänische Nationaltrainer Brian Riemer hat die Bedeutung von Stürmer Rasmus Hojlund für die Nationalmannschaft hervorgehoben und ihn mit dem Star von Manchester City, Erling Haaland, verglichen. Wie Goal.com berichtet, erzielte der 23-jährige Angreifer das entscheidende Tor im Nations-League-Spiel gegen Wales, sicherte seinem Team einen wichtigen Sieg und bestätigte damit erneut seine hervorragende Form. Dies berichtet Goal.com .

In einer hart umkämpften Partie in Cardiff verwandelte Rasmus Hojlund einen Elfmeter gegen die Gastgeber und sicherte Dänemark den Sieg. Dieses Tor war der dritte Treffer des Stürmers in den letzten vier Spielen, womit er statistisch mit dem norwegischen Superstar Erling Haaland gleichzog.

Hojlunds Rolle im Team und die Anerkennung des Trainers

In einem Interview mit TV2 Sport nach dem Spiel lobte Cheftrainer Brian Riemer seinen Schützling und betonte dessen Stellenwert für die Mannschaft. Seiner Meinung nach mögen die Norweger ihren eigenen Spieler bevorzugen, aber für Dänemark ist Rasmus eine ebenso wichtige Figur wie Haaland.

Hojlunds jüngste Erfolge haben nicht nur den Trainer, sondern auch seine Teamkollegen beeindruckt. Verteidiger Rasmus Nissen Kristensen betonte in einem Interview die enorme körperliche und technische Entwicklung des Stürmers und verglich ihn als ein wahres Raubtier auf dem Platz.

Psychologischer Kampf und Elfmetertraining

Während des Spiels gegen Wales versuchte Torhüter Danny Ward, den Stürmer vor dem Elfmeter zu verunsichern, doch Rasmus Hojlund behielt die Kontrolle und verwandelte sicher. Nach dem Spiel gab der Profi zu, dass er solche Drucksituationen gezielt im Training übt.

Der Stürmer betonte, dass es ein fester Bestandteil des Fußballs sei, auf die Spielchen und den psychologischen Druck der Torhüter mit einem eiskalten Treffer zu antworten. Er fügte hinzu, dass er keine Angst davor habe, die Verantwortung bei Elfmetern zu übernehmen und ständig an sich arbeite.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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