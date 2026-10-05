Erling Haalands Verletzung sorgt für große Sorge bei Manchester City

Während seines Einsatzes für die norwegische Nationalmannschaft musste Erling Haaland im Spiel der UEFA Nations League gegen Portugal humpelnd vom Platz, was den Trainerstab von Manchester City in Alarmbereitschaft versetzte. Wie Goal.com berichtet, spürte der Stürmer in der zweiten Halbzeit der Partie in Lissabon Schmerzen und bat um seine Auswechslung – ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für den englischen Spitzenklub. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Manchester City stehen derzeit äußerst verantwortungsvolle und entscheidende Spiele bevor. Das Team muss in der englischen Premier League auswärts gegen Liverpool antreten und sich in der Champions League mit Paris Saint-Germain messen. Der Ausfall des wichtigsten Torjägers, der seit Saisonbeginn bereits sieben Treffer erzielt hat, könnte die Offensivkraft der Mannschaft drastisch schwächen.

Ein unglücklicher Abend für Norwegen

Die Partie in Lissabon endete für die Norweger nicht nur wegen Haalands Verletzung, sondern auch sportlich blamabel. Die Schützlinge von Ståle Solbakken unterlagen Portugal mit 1:2. Obwohl die Gäste in Führung gingen, konnten sie dem Druck des Gegners nicht standhalten, kassierten die dritte Niederlage in Folge und bleiben am Tabellenende der Gruppe A4.

Dass Erling Haaland, der in der 67. Minute ausgewechselt wurde, den Platz aus eigener Kraft und ohne fremde Hilfe verlassen konnte, war für die Fans ein kleiner Trost in einer schwierigen Situation. Er umarmte seinen Ersatzmann und ging lächelnd zur Bank. Dennoch bleibt die Sorge bestehen, bis die Ergebnisse der medizinischen Untersuchung vorliegen.

Ein harter Test für den Trainer

In einer Phase, in der der Verein aufgrund von Verstößen gegen Finanzregeln unter Druck steht und Berufung eingelegt hat, wirkt sich ein solcher personeller Ausfall zwangsläufig negativ auf das Mannschaftsklima aus. Der Trainerstab wartet nun auf die Ergebnisse der medizinischen Untersuchungen. Sollte sich die Verletzung als schwerwiegend erweisen, würde der Ausfall des wichtigsten Stürmers in der heißesten Phase der Saison für Manchester City zweifellos große Probleme bedeuten.