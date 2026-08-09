Roma sucht einen neuen Stürmer auf dem Transfermarkt

Der italienische Klub Roma prüft neue Kandidaten, um seine Offensive im Sommer-Transferfenster zu verstärken. Laut Berichten von La Gazzetta dello Sport und Tuttomercato beobachten die Römer auf Wunsch von Cheftrainer Gian Piero Gasperini Angreifer und Flügelspieler bei Chelsea, wie Goal.com berichtet.

Roma hatte zunächst intensiv an der Verpflichtung des argentinischen Flügelspielers Alejandro Garnacho gearbeitet. Der Klub galt als Favorit auf seine Unterschrift, doch der Flügelspieler lehnte einen Wechsel nach Italien ab, bevorzugte eine Fortsetzung seiner Karriere in der englischen Premier League und wechselte zu Aston Villa.

Jamie Gittens gilt als wichtigste Alternative

Nachdem der Transfer von Alejandro Garnacho gescheitert war, wechselte Romas Sportdirektor Tony D'Amico sofort zu einem anderen Plan. Der Klub prüft die Möglichkeit, Jamie Gittens zu verpflichten, einen englischen Nachwuchsnationalspieler, der bei Chelsea Schwierigkeiten hat, sich einen Platz in der Startelf zu sichern.

Der 22-Jährige wechselte im vergangenen Sommer von Borussia Dortmund zu Chelsea, konnte sich wegen Verletzungen und inkonstanter Leistungen jedoch nicht vollständig zeigen. In dieser Saison erzielte er lediglich ein Tor und gab fünf Vorlagen. Sein Platz beim Londoner Klub ist aufgrund schottischer Spieler und weiterer möglicher Verpflichtungen gefährdet.

Finanzielle Einschränkungen und weitere Transferziele

Eines der größten Probleme für Romas Verantwortliche sind die Finanzen. Der Klub aus Rom hatte zunächst um RB-Leipzig-Spieler Antonio Nusa geworben, doch die Ablöseforderung des deutschen Vereins in Höhe von 60 Millionen Euro war für Roma zu hoch.

Außerdem beobachtet die Mannschaft das belgische Talent Malick Fofana von Lyon genau. Obwohl der französische Klub rund 45 Millionen Euro für den Spieler verlangt, hofft Romas Führung, den Preis durch Verhandlungen zu senken.

Cheftrainer Gian Piero Gasperini fordert bis zum Beginn der neuen Saison einen linken Flügelspieler. Da die Mannschaft um Spitzenplätze in der Liga kämpfen soll, wird erwartet, dass Roma in den letzten Tagen des Transferfensters ihre Aktivitäten verstärkt.