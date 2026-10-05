Elfmeter-Drama in Tokio: Japan gewinnt den Pokal

Das internationale Freundschaftsturnier, das im Rahmen der FIFA-Abstellungsperiode in Tokio ausgetragen wurde, endete mit einem unerwarteten Szenario. Während die Sieger der Halbfinalspiele im Elfmeterschießen ermittelt wurden, gab es auch im Spiel um Platz 3 nach der regulären Spielzeit keinen Sieger.

Im Finale besiegte Japan Neuseeland mit 2:1 und sicherte sich den Hauptpreis des Turniers in Tokio.

Japan setzte sich im Finale gegen Neuseeland durch

Im entscheidenden Spiel des Vier-Nationen-Turniers trafen Japan und Neuseeland aufeinander.

In der 28. Minute eröffnete Japan den Torreigen. Ueda brachte sein Team in Führung.

Doch Neuseeland antwortete prompt. In der 32. Minute erzielte Old den Ausgleich.

Die Teams gingen mit einem 1:1 in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit gingen die Japaner erneut in Führung. In der 71. Minute traf Doan ins gegnerische Tor und sicherte Japan den 2:1-Sieg.

In den verbleibenden Minuten konnte Neuseeland nicht mehr ausgleichen.

Damit gewann Japan das Finale und wurde Turniersieger.

Auch im Halbfinale wurde der Sieger im Elfmeterschießen ermittelt

Eine Besonderheit des Turniers in Tokio war, dass die Finalisten in der regulären Spielzeit keinen Sieger ermitteln konnten.

In einem der Halbfinalspiele traf Japan auf Ecuador, wobei der Sieger erst im Elfmeterschießen feststand.

Im zweiten Halbfinale trat Neuseeland gegen Panama an. Auch diese Partie blieb nach der regulären Spielzeit unentschieden, und das Elfmeterschießen entschied über das Schicksal der Teams.

Infolgedessen zogen Japan und Neuseeland ins Finale ein.

Auch Ecuador und Panama mussten ins Elfmeterschießen

Im Spiel um Platz 3 trafen Ecuador und Panama aufeinander.

Im Spiel ging Panama zuerst in Führung. In der 38. Minute brachte Vergara sein Team in Front.

Ecuador erzielte in der zweiten Halbzeit den Ausgleich. In der 58. Minute stellte Angulo den 1:1-Endstand her.

In der restlichen Zeit fielen keine weiteren Tore, sodass der Sieger im Elfmeterschießen ermittelt werden musste.

Dort zeigten sich die Spieler aus Panama treffsicherer – sie gewannen die Serie mit 7:6 und belegten den dritten Platz im Turnier.

Ergebnisse des Turniers in Tokio

Kirin Cup, Tokio

Finale

Japan — Neuseeland — 2:1

Tore: Ueda, 28.; Doan, 71. — Old, 32.

Spiel um Platz 3

Ecuador — Panama — 1:1

Tore: Angulo, 58. — Vergara, 38.

Elfmeterschießen — 6:7.

Die interessanteste Statistik des Turniers: Elfmeter

Das Turnier in Tokio hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig kleine Details im Fußball sein können.

In beiden Halbfinalspielen wurde der Sieger durch Elfmeterschießen bestimmt. Auch im Spiel um Platz 3 konnten die Teams innerhalb von 90 Minuten keinen Sieger ermitteln.

Nur im Finale wiederholte Japan dieses Szenario nicht. Die Gastgeber besiegten Neuseeland mit 2:1 und gewannen den Hauptpreis des FIFA-Turniers in Tokio.

Während das Turnier für Japan mit dem Titel endete, sicherte sich Panama durch den zweiten Sieg im Elfmeterschießen den dritten Platz.