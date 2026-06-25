Details zum Konflikt zwischen Carlos Queiroz und Jude Bellingham

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Details zum Konflikt zwischen Carlos Queiroz und Jude Bellingham

Der intensive Kampf zwischen England und Ghana (0:0) in der zweiten Runde der Weltmeisterschaft blieb den Fans nicht nur durch die Duelle auf dem Platz, sondern auch durch das echte „Feuer“ in der Nähe der Auswechselbank in Erinnerung.

Der portugiesische Cheftrainer der ghanaischen Nationalmannschaft Carlos Queiroz der englische Star Jude Bellingham sprach über die heftige Auseinandersetzung, die gegen Ende des Spiels stattfand.

Wie begann der Konflikt?

Alles begann am Ende der zweiten Halbzeit nach einem sehr groben Foul von Jude Bellingham gegen den ghanaischen Verteidiger Jeremy Opoku. Carlos Queiroz, der an der Seitenlinie stand, äußerte seinen Protest und tadelte den englischen Spieler. Dies führte dazu, dass der junge Star die Beherrschung verlor.

Der Trainer erklärte die Situation wie folgt:

«Er benutzte beleidigende Worte und zeigte eine falsche Einstellung. Deshalb kam es zu diesem Vorfall. Ich wollte ihm nach dem Tackling sagen, dass er sich beruhigen soll. Für diese Aktion hätte er eine zweite Gelbe oder sogar eine direkte Rote Karte erhalten können, da er absichtlich gegen das Bein meines Spielers trat».

«Fußball ist ein Spiel für die Mutigen!»

Der erfahrene Spezialist betonte, dass er die Situation nicht als große Tragödie betrachte, da Emotionen auf dem Platz immer hochkochen. Die von Bellingham verwendeten Worte seien jedoch über die Grenze gegangen.

«Es war einfach ein emotionaler Zustand. Er sagte ein Wort, das überhaupt nicht im Buch des Lebens stehen sollte. Das hätte die Situation weiter verschärfen können. Aber als Profis haben wir uns sofort zurückgehalten. Fußball ist nicht für diejenigen, die im Smoking tanzen, sondern für mutige Menschen», sagte Queiroz.

Gruppensituation: Ein „Alles-oder-Nichts“-Kampf steht bevor

Nach diesem kampfbetonten Unentschieden hat die Situation in der Gruppe eine sehr interessante Wendung genommen. Die letzten Spiele des 3. Spieltags finden am 28. Juni statt, an denen wir einen echten Kampf um den Play-off-Platz erleben werden.

Nationalmannschaft

Aktuelle Punkte

Gegner im letzten Spieltag (28. Juni)

England

4 Punkte

Panama (0 Punkte)

Ghana

4 Punkte

Kroatien (3 Punkte)

Kroatien

3 Punkte

Ghana (4 Punkte)

Panama

0 Punkte

England (4 Punkte)

Carlos QueirozJude BellinghamEnglandGhanaPanama
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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