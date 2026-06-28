Die Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 ist in eine entscheidende Phase eingetreten. Die englische Nationalmannschaft gewann 2:0 gegen Panama und sicherte sich damit die Tabellenführung in Gruppe L. Obwohl die Schützlinge von Thomas Tuchel während des Spiels keinen besonders glanzvollen Eindruck hinterließen, sicherten sie sich dank der Klasse ihres Hauptstars Jude Bellingham drei wichtige Punkte. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Die erste Halbzeit verlief für die Engländer recht schwierig. Nach dem Unentschieden gegen Ghana nahm Tuchel fünf Änderungen in der Aufstellung vor, um die Offensive zu verstärken. Marcus Rashford gefährdete mehrfach das gegnerische Tor, doch Panamas Torhüter Orlando Mosquera zeigte eine sichere Leistung. Auch Panama sah in Kontern gefährlich aus und zwang Jordan Pickford zu mehreren schwierigen Paraden.

Die historische Partnerschaft von Bellingham und Kane

Nach der 60. Minute löste sich die Pattsituation auf. Real Madrid Mittelfeldspieler Jude Bellingham erzielte mit einem schönen Schuss nach einer Ecke von Bukayo Saka das Tor. Dieser Treffer verschaffte der englischen Nationalmannschaft einen psychologischen Vorteil und öffnete Lücken in der gegnerischen Defensive.

Nur fünf Minuten später war Bellingham erneut zur Stelle. Diesmal kreierte er mit einem Pass vom Flügel eine hervorragende Chance für Harry Kane. Der erfahrene Stürmer traf aus kurzer Distanz per Kopf zum 2:0. Laut Goal.com hatte dieses Tor eine besondere Bedeutung für Harry Kane — er wurde zum erfolgreichsten Torschützen der englischen Nationalmannschaft in der Geschichte der Weltmeisterschaften.

Obwohl das Ergebnis positiv war, sind Experten mit der Gesamtleistung Englands nicht vollständig zufrieden. Die Mannschaft agiert bei der Organisation der Angriffe träge, und auch in der Defensive sind Probleme erkennbar. Dennoch wird die Tabellenführung vor der Play-off-Phase dem Team sicherlich zusätzliches Selbstvertrauen geben.

Nun reist die englische Nationalmannschaft für das Achtelfinale nach Atlanta. Im Spiel am Mittwoch setzen Tuchel's Männer ihren Weg fort, um nach 60 Jahren Pause endlich den Titel in Nordamerika zu gewinnen. Auch für Fußballfans in Usbekistan ist jedes Spiel dieses Turniers von großem Interesse, da die Form von Top-Teams wie England in den Play-offs entscheidend sein wird.