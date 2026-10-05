Champion im Finale unter der Leitung usbekischer Schiedsrichter gekürt

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Champion im Finale unter der Leitung usbekischer Schiedsrichter gekürt

Das in Jakarta ausgetragene FIFA ASEAN Cup Turnier endete mit einem dramatischen Finale. Im Kampf um den Hauptpreis konnten Indonesien und Thailand in 120 Minuten keinen Sieger ermitteln. Das Schicksal des Champions entschied sich im Elfmeterschießen.

Bemerkenswert ist, dass das entscheidende Spiel von usbekischen Schiedsrichtern geleitet wurde – ein Schiedsrichtergespann unter der Führung von Akhrol Riskullaev.

Im Elfmeterschießen setzte sich Indonesien mit 4:2 durch und sicherte sich den Meistertitel bei dem im eigenen Land ausgetragenen Turnier.

Dramatische Ereignisse bereits in der regulären Spielzeit des Finales

Am 5. Oktober trat Gastgeber Indonesien im Finale in Jakarta gegen Thailand an.

In der Anfangsphase agierten beide Teams vorsichtig. Die Stille auf der Anzeigetafel wurde erst in der 84. Minute gebrochen.

James brachte Indonesien in Führung – 1:0.

Doch die Freude der Gastgeber währte nicht lange. Drei Minuten später glich Sanron für Thailand aus.

Die reguläre Spielzeit endete mit einem 1:1-Unentschieden und die Mannschaften gingen in die Verlängerung.

Auch in der Verlängerung kein Sieger

Die Verlängerung sorgte für noch mehr Dramatik im Finale.

In der 111. Minute brachte Chamratsame Thailand erneut in Führung – 1:2.

Doch die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen.

Indonesien glich in der 116. Minute durch ein Tor von Baggott erneut aus – 2:2.

Somit konnte auch nach 120 Minuten Spielzeit kein Sieger im Finale ermittelt werden.

Der Champion wurde im Elfmeterschießen bestimmt

Das Schicksal beider Teams entschied sich nun im Elfmeterschießen.

In dieser Phase agierten die indonesischen Spieler treffsicherer. Die Gastgeber gewannen die Serie mit 4:2 und gewannen den Hauptpreis des FIFA ASEAN Cup.

Damit ging der Meistertitel des Turniers in Jakarta an Indonesien.

Usbekische Schiedsrichter im Finale

Der Wettbewerb hat auch eine besondere Bedeutung für den usbekischen Fußball.

Das entscheidende Duell zwischen Indonesien und Thailand wurde von einem usbekischen Schiedsrichtergespann unter der Leitung von Akhrol Riskullaev geleitet.

Somit waren auch usbekische Schiedsrichter an einem der wichtigsten Spiele des FIFA ASEAN Cup in Jakarta beteiligt – dem Finale.

Malaysia gewinnt die Bronzemedaille

Im Spiel um den 3. Platz trafen Malaysia und Vietnam aufeinander.

Das einzige Tor der Begegnung fiel in der zweiten Halbzeit. In der 62. Minute erzielte Tierney den Siegtreffer für Malaysia.

Damit besiegte Malaysia Vietnam mit 1:0 und belegte den 3. Platz im Wettbewerb.

Ergebnisse des FIFA ASEAN Cup

Finale

Indonesien – Thailand – 2:2

Elfmeterschießen – 4:2

Tore: James, 84.; Baggott, 116. – Sanron, 87.; Chamratsame, 111.

Spiel um Platz 3

Malaysia – Vietnam – 1:0

Tor: Tierney, 62.

Das Turnier in Jakarta endete mit einem echten Fußball-Drama: Im Finale wechselte die Führung zwischen Indonesien und Thailand, doch die Gastgeber glichen in den Schlussminuten aus und entschieden den Titel im Elfmeterschießen.

Ein besonderer Aspekt war dabei die Leitung dieses hart umkämpften Finales durch usbekische Schiedsrichter.

FIFA ASEAN CupAkhrol RiskullaevJakartaIndonesienFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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