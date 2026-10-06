Barcelona und Juventus haben Kontakt zum Stürmer von Manchester United aufgenommen

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Barcelona und Juventus haben Kontakt zum Stürmer von Manchester United aufgenommen

Der Stürmer von Manchester United, Benjamin Šeško, hat das Interesse zweier europäischer Spitzenklubs geweckt. Dies berichtet euro-football.ru berichtet .

Laut Informationen von TuttoJuve haben Barcelona und Juventus erste Gespräche über einen möglichen Transfer des slowenischen Fußballers im Jahr 2027 aufgenommen. Derzeit liegen die Turiner leicht vor den Katalanen, allerdings wurde bisher noch kein offizielles Angebot unterbreitet. Das Haupthindernis bei dem Transfer ist die Ablösesumme, da Manchester United 75 Millionen Euro für seinen Stürmer fordert.

Zur Erinnerung: Der englische Klub hatte den Stürmer im Sommer 2025 für 76,5 Millionen Euro von RB Leipzig verpflichtet. In der laufenden Saison kam er in allen Wettbewerben auf sechs Einsätze und erzielte dabei zwei Tore.

Es ist erwähnenswert, dass der Stürmer in den vier Premier-League-Spielen, in denen er zum Einsatz kam, kein einziges Mal in der Startelf stand und insgesamt nur 76 Minuten spielte.

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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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