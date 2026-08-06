Beşiktaş bestätigt die Arbeit am Transfer von Dušan Vlahović

Der Präsident des türkischen Klubs Beşiktaş, Serdal Adalı, bestätigte offiziell, dass der Verein aktive Gespräche mit dem serbischen Stürmer Dušan Vlahović führt, um seine Offensive zu verstärken. Laut Fanatik ist der Spieler, der nach seinem Abschied von Juventus zum Free Agent wurde, eine der attraktivsten Optionen auf dem aktuellen Transfermarkt, und das Rennen um seine Verpflichtung wird intensiver, wie Goal.com berichtet .

Der Klubpräsident erklärte, dass die Sommer-Transferkampagne der Mannschaft strikt nach dem zu Saisonbeginn ausgearbeiteten Plan fortgesetzt werde. Zur Situation um Vlahović sagte Adalı: «Wir arbeiten daran und führen Gespräche.» Zudem wurde klargestellt, dass Brahim Díaz nicht Teil der Transferplanung ist.

Manchester United und die Zukunft von Joshua Zirkzee

Trotz des Interesses des türkischen Spitzenklubs bemüht sich auch der Premier-League-Vertreter Manchester United um den Stürmer. Die Red Devils arbeiten daran, ihre Probleme in der Offensive zu lösen und die Zukunft von Joshua Zirkzee zu klären, der während der Saison keine konstanten Leistungen gezeigt hat.

Laut der Quelle ist ein Transfer oder eine Leihe des niederländischen Stürmers sehr wahrscheinlich, obwohl er erst vor einem Jahr zum Klub gekommen ist. Sollte Zirkzee nach Italien, insbesondere zu Juventus, zurückkehren, müsste Manchester United sofort handeln, um die Lücke in der Offensive zu schließen. Dušan Vlahović gilt dabei als eines der wichtigsten Ziele des englischen Klubs.

Klarstellung zum Transfer von Mohamed Salah

Serdal Adalı äußerte sich zum Ruf des Klubs auf dem Transfermarkt und wies die Vermutungen entschieden zurück, dass Beşiktaş einen Rückschlag erlitten habe, weil der Verein eines seiner wichtigsten Transferziele, Mohamed Salah , nicht verpflichtet habe. Der Präsident erklärte, jede Entscheidung sei im Voraus geplant gewesen und die Mannschaft habe keinen Spieler verloren.

«Das war nicht Teil unseres Plans oder Programms. Wenn die Zeit gekommen ist, werden einige Dinge klarer sein, und dann werden alle genau verstehen, warum dieser Transfer nicht zustande gekommen ist. Wir sprechen über einen Spieler, den wir nicht holen wollten, und nicht über einen, den wir nicht verpflichten konnten», fügte der Klubpräsident hinzu.