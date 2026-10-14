Intensive Nacht in der Champions League: Torregen am 2. Spieltag

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Intensive Nacht in der Champions League: Torregen am 2. Spieltag

In der europäischen Champions League waren die Spitzenspiele des 2. Spieltags von unerwarteten Ergebnissen und intensiven Duellen geprägt. Der katalanische FC Barcelona erzielte einen deutlichen Auswärtssieg in Istanbul und übernahm aufgrund der Tordifferenz die Tabellenführung. Der Londoner FC Arsenal baute sein Punktekonto mit einem souveränen Heimsieg auf 6 Zähler aus.

Ein weiterer englischer Gigant, Manchester United, blieb in Madrid chancenlos, während in Mailand ein wahres Torspektakel stattfand und Inter Mailand eine Heimniederlage hinnehmen musste. Der FC Bayern München spielte in Norwegen dramatisch unentschieden.

Barcelona demütigt Galatasaray in Istanbul

Obwohl Galatasaray zunächst in Führung ging, übernahmen die Katalanen in der zweiten Halbzeit die volle Kontrolle über das Spiel:

  • Ergebnis: Galatasaray — FC Barcelona 1:4;

  • Tore: Batrakov 28 — Cancelo 43, Fermín López 50, Gordon 53, Adeyemi 65;

  • Aufstellung Galatasaray: Çakır, Jakobs, Sánchez, Elmalı, Akgün (Sané, 58), Lemina, Torreira, Batrakov (Sara, 58), Leau, Yılmaz (Sallai, 67), Osimhen;

  • Aufstellung FC Barcelona: Joan García, Cubarsí, Eric García (Koundé, 73), Cancelo, Gerard Martín, Rodri, Fermín López (Gavi, 82), Pedri (Bernal, 74), Olmo (Jesús, 59), Gordon (Adeyemi, 59), Yamal;

  • Tabellensituation: Barcelona klettert mit 6 Punkten auf Platz 1, während Galatasaray weiterhin punktlos bleibt (Platz 34).

Atlético lässt Manchester United keine Chance

Im Madrider Metropolitano-Stadion sicherten sich die Gastgeber durch ein frühes Tor die Führung:

  • Ergebnis: Atlético Madrid — Manchester United 2:0;

  • Tore: Barrios 1, Lookman 79;

  • Platzverweis: Leny Yoro (ManUtd, 75. Minute);

  • Aufstellung Atlético: Oblak, Llorente, Hancko, Romero, Grimaldo, Cardoso, Barrios (Pubill, 60), Lee Kang-in (David, 61), Baena (Lookman, 71), Simeone (Le Normand, 88), Álvarez (Jullien, 71);

  • Aufstellung Manchester United: Lammens, Yoro, Heven (Maguire, 80), Martínez, Dalot, Baleba (Mount, 66), Santos, Tielemans (Zirkzee, 66), Fernandes (Cunha, 80), Rashford (Diallo, 66), Mbeumo.

Arsenal erzielt 3 Tore in 7 Minuten gegen Lille

Die Schützlinge von Mikel Arteta zerlegten die gegnerische Abwehr Mitte der zweiten Halbzeit und besiegelten den hohen Sieg:

  • Ergebnis: FC Arsenal — OSC Lille 3:0;

  • Tore: Timber 64, Eze 67, Saka 71;

  • Aufstellung Arsenal: Raya, Timber (White, 78), Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly, Guimarães, Rice, Merino (Ødegaard, 65), Eze (Douman, 85), Madueke (Saka, 65), Gyökeres (Havertz, 65);

  • Aufstellung Lille: Chevalier, Guffey, Alexsandro, Ngoy, Perraud (Verdonk, 78), André, Bentaleb, Mukau, Bakwa, Haraldsson, Ueda (Giroud, 78);

  • Der Londoner Club belegt mit 6 Punkten den 3. Platz.

7 Tore in Mailand und ein 3:3-Drama in Norwegen

Auch die übrigen Duelle des Tages boten den Fans pure Intensität:

  • Inter Mailand — FC Brügge 3:4: Der italienische Vizemeister verlor überraschend zu Hause gegen den belgischen Club. Tresoldi erzielte einen Hattrick für die Gäste (30., 63., 74.), Vermant traf in der 87. Minute zum Sieg. Für die Gastgeber erzielte Lautaro Martínez einen Doppelpack (44., 81.), Bonny (90.+3) verkürzte;

  • Viking FK — FC Bayern München 3:3: In dem Thriller in Norwegen rettete Haugen den Gastgebern in der 90. Minute das Unentschieden. Harry Kane erzielte einen Doppelpack für die Bayern (54. Elfmeter, 60.), Luis Díaz (71.) traf ebenfalls, doch Olise sah in der 74. Minute die Rote Karte;

  • FC Villarreal — SSC Neapel 3:1: Der spanische Club besiegte die Italiener souverän. Tore: Mikautadze 23, Mourinho 26, Oluwaseyi 86 — Rrahmani 8;

  • RB Leipzig — PSV Eindhoven 1:0: Der deutsche Club sicherte sich durch den einzigen Treffer von Gruda in der 75. Minute wichtige drei Punkte.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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