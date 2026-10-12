Ist Vangelis Pavlidis im Visier von Serie-A- und La-Liga-Klubs?

Der griechische Torjäger, der bei Benfica Lissabon glänzt, Vangelis Pavlidis entwickelt sich zu einer der begehrtesten Figuren auf dem Transfermarkt. Aufgrund seiner unglaublichen Treffsicherheit in dieser Saison ist der 27-jährige Stürmer nicht nur in den Fokus des katalanischen Giganten gerückt, sondern auch in den von zwei Schwergewichten des italienischen Fußballs — dem Turiner Juventus sowie AC Mailand klub.

Wie der bekannte Transfer-Insider Ekrem Konurberichtet, beobachten die italienischen Teams jedes Spiel des griechischen Stürmers genau und bereiten sich auf einen ernsthaften Kampf um seine Verpflichtung vor.

Neue Konkurrenz für den FC Barcelona: Was planen die Giganten der Serie A?

Europas Spitzenklubs haben gleichzeitig Maßnahmen ergriffen, um ihre Angriffsreihen zu verstärken:

Die Priorität des FC Barcelona: Anfang dieser Woche gab es Berichte, dass der katalanische Klub Pavlidis als würdigen Nachfolger für Robert Lewandowski in Betracht zieht;

Das Eingreifen von Turin und Mailand: Auch Juventus und der AC Mailand sind in das Rennen eingestiegen, um ihre Offensive zu modernisieren, und bereiten sich darauf vor, dem FC Barcelona einen harten finanziellen und sportlichen Wettbewerb zu bieten.

Die klare Forderung des Lissaboner Klubs: 100 Millionen Euro Preisschild

Benfica ist dafür bekannt, seine Leistungsträger nicht einfach und billig ziehen zu lassen:

Riesige Ablösesumme: Berichten zufolge plant die Führung des Lissaboner Klubs, ihren Scharfschützen für nicht weniger als 100 Millionen Euro zu verkaufen, um einen großen finanziellen Gewinn zu erzielen;

Vertraglicher Vorteil: Da die „Adler“ finanziell stabil sind, haben sie die Möglichkeit, den Wettbewerb zwischen den Giganten zu nutzen, um die Ablösesumme auf das Maximum zu treiben.

Phänomenale Statistik: 10 Torbeteiligungen in 7 Spielen

Das große Interesse an Pavlidis ist durch seine hervorragenden Leistungen auf dem Platz voll und ganz gerechtfertigt:

8 Tore und 2 Vorlagen: Der griechische Stürmer hat in der laufenden Saison der portugiesischen Primeira Liga in nur 7 Spielen 8 Tore erzielt und 2 Vorlagen gegeben;

Konstanz auf dem Platz: Er erzielt im Durchschnitt mehr als eine Torbeteiligung pro Spiel und führt souverän die Torschützenliste der Liga an.

Sollte Vangelis Pavlidis dieses Tempo bis zum Saisonende beibehalten, wird es im Sommer-Transferfenster unweigerlich zu einem der größten und teuersten Transferduelle der letzten Jahre zwischen drei europäischen Giganten kommen.