Joshua Zirkzee könnte nach Italien zurückkehren: Juventus will den Stürmer ausleihen

Juventus hat die Verhandlungen über eine Leihe von Manchester-United-Stürmer Joshua Zirkzee im Sommer-Transferfenster deutlich intensiviert. Laut La Gazzetta dello Sport hat der englische Klub zugestimmt, einen vorübergehenden Transfer zu prüfen, da der Niederländer unbedingt in die Serie A zurückkehren möchte. Das berichtet Goal.com berichtet .

Der 2001 geborene Stürmer möchte nach zwei schwierigen Jahren in der Premier League unbedingt in die italienische Liga zurückkehren. Er hat seine Bereitschaft signalisiert, sich den Bianconeri anzuschließen. Der mögliche Transfer gewinnt vor dem Hintergrund erwarteter Veränderungen in Juventus' Offensive zusätzlich an Bedeutung.

Erwartete Veränderungen in Turin

Juventus-Sportdirektor Ricky Massara leitet die Operation derzeit persönlich und arbeitet an allen Details des Vertrags. Massaras wichtigstes Ziel ist eine direkte Leihe ohne Kaufpflicht, während die finanzielle Stabilität des Klubs gewährleistet werden soll.

Juventus hatte sich zuvor darauf geeinigt, 38 Millionen Euro plus 12 Millionen Euro an garantierten Bonuszahlungen für den Angreifer von Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani, zu zahlen. Deshalb ist das Budget des Klubs für das Sommer-Transferfenster begrenzt, sodass eine Leihe perfekt in die finanziellen Planungen passt.

Konkurrenz in der Offensive

Während seiner Zeit bei der Roma wollte Massara den ehemaligen Bologna-Star bereits verpflichten. Nun versucht er, diese für Juventus günstige Gelegenheit nicht verstreichen zu lassen. Zirkzee ist zwar kein klassischer Mittelstürmer, doch seine technischen Fähigkeiten und seine internationale Erfahrung dürften die Offensivmöglichkeiten der Mannschaft deutlich verbessern.

Der Vollzug des Transfers hängt jedoch auch von der Zukunft des kanadischen Stürmers Jonathan David ab. David möchte bei Juventus bleiben und die Schwierigkeiten der vergangenen Saison überwinden. Die mögliche Leihe von Zirkzee könnte den Kanadier jedoch dazu bringen, einen Abschied vom Klub in einem Jahr in Betracht zu ziehen.