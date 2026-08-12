Lamine Yamal feiert seinen 19. Geburtstag und kehrt ins Training zurück

Der Star des FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, beendete seinen Sommerurlaub mit einer ausgelassenen Party und besonderen Feierlichkeiten. Der junge Angreifer, der kürzlich Weltmeister wurde, feierte in Katalonien seinen 19. Geburtstag und bereitet sich nun auf die Rückkehr in den Kader von Hansi Flick vor. Das berichtet El Español. Goal.com berichtet dies.

Nach beispiellosen Erfolgen in den vergangenen Jahren verlief dieser Sommer für Yamal wie ein wahr gewordener Traum. Nach dem Gewinn der Europameisterschaft stemmte er mit Spanien auch den WM-Pokal 2026 in die Höhe. Nach seinen erfolgreichen Auftritten auf der internationalen Bühne erhielt der Fußballer eine kurze Pause zur Erholung in der Saisonvorbereitung.

Der talentierte Flügelstürmer verbrachte den Großteil seines Urlaubs in Kolumbien, tauschte sich mit lokalen Fans aus und genoss die Sonne. Da sein Geburtstag jedoch in die entscheidende Phase der Weltmeisterschaft in Nordamerika fiel, konnte er seinen 19. Geburtstag erst nach der Rückkehr nach Katalonien ausgiebiger feiern.

Prunkvolle Feier in Vilanova del Vallès

Laut El Español fand die Feier im luxuriösen Landgut Mas de Sant Llei in Vilanova del Vallès statt. Die normalerweise für exklusive Hochzeiten und geschlossene Firmenveranstaltungen genutzte Location ermöglichte es dem Barcelona-Spieler, mit seinen engsten Freunden und Teamkollegen entspannt zu feiern.

Zu der Feier wurden rund 100 Gäste eingeladen. Bemerkenswert ist, dass die Veranstaltung deutlich zurückhaltender und privater ausfiel als der 18. Geburtstag im vergangenen Jahr, der mehr als 200 Gäste anzog und unter dem Motto „Gangster“ stand. Dennoch waren mehrere Teamkollegen Yamals aus Barcelona anwesend, um gemeinsam seine jüngsten Erfolge zu feiern.

Rückkehr ins Vorbereitungstraining

Nach dem Abschluss seiner Aufgaben bei der Nationalmannschaft bereitet sich Lamine Yamal nun auf die Rückkehr zu seinem Verein vor. Am Mittwoch soll er das Training auf dem Gelände Ciutat Esportiva Joan Gamper aufnehmen.

Der junge Fußballer, der im WM-Finale in den USA gegen Argentinien auf dem Platz stand, gehörte zu der letzten Gruppe von Spielern mit verlängertem Urlaub in der Saisonvorbereitung. Nun beginnt er unter dem Trainerstab von Hansi Flick mit der Vorbereitung auf Spiele in der Liga und der Champions League.