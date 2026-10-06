Tyson Fury nennt Datum für dritten Kampf gegen Oleksandr Usyk unter einer Bedingung

Tyson Fury hat seine Pläne für einen dritten Kampf gegen Oleksandr Usyk enthüllt. Doch der Plan des ehemaligen britischen Weltmeisters enthält eine wichtige Bedingung: zuerst muss er am 11. Dezember den Kampf gegen Anthony Joshua gewinnen. Erst danach plant er die Trilogie gegen Usyk. Laut Fury hat der ukrainische Boxer signalisiert, dass er im ersten Quartal 2027 für einen Kampf bereit wäre.

Furys Plan: erst Joshua, dann Usyk

Der nächste Gegner für Fury steht bereits fest — er tritt am 11. Dezember in Cardiff gegen Anthony Joshua an. Der lang erwartete Kampf der beiden britischen Stars gilt als großes Box-Event.

Doch Fury sieht dieses Duell nicht als das endgültige Ziel seiner Karriere. Sein Plan ist deutlich größer.

Der britische Boxer erklärte, er sehe den Kampf gegen Joshua als eine Art Test, um sich erneut zu beweisen, und wolle danach das dritte Aufeinandertreffen mit Usyk bestreiten.

Laut Fury habe er dieses Thema bereits mit Usyk persönlich besprochen.

„Zuerst möchte ich Joshua besiegen und mich aufwärmen. Danach werden wir die Trilogie mit Usyk organisieren. Ich habe das mit Oleksandr besprochen und er sagte, er sei im ersten Quartal 2027 bereit.“

Usyk hat Fury zweimal besiegt

Der Hauptgrund für das Interesse an der Trilogie sind die bisherigen Kämpfe der beiden Boxer.

Usyk und Fury trafen 2024 zweimal im Ring aufeinander. Im ersten Kampf gewann der Ukrainer durch eine Split Decision der Punktrichter. Während des Kampfes schickte Usyk Fury sogar zu Boden.

Sieben Monate später war Usyk auch im Rückkampf überlegen. Diesmal werteten die Punktrichter den Sieg einstimmig für den Ukrainer.

Somit steht es in der Rivalität zwischen Fury und Usyk aktuell 2:0 für Usyk.

Nun wird der dritte Kampf für Fury nicht nur als großes Sportereignis gesehen, sondern auch als letzte Chance nach den zwei vorangegangenen Niederlagen.

Kommt es Anfang 2027 zur großen Trilogie?

Wenn Furys Plan aufgeht, könnte der dritte Kampf gegen Usyk zwischen Januar und März 2027 stattfinden.

Der britische Boxer nannte auch den berühmten Madison Square Garden in den USA als möglichen Austragungsort. In seiner Vorstellung soll nach dem Kampf gegen Joshua in Cardiff das große Duell gegen Usyk in den USA eines der wichtigsten Ereignisse seiner Karriere werden.

Doch bisher ist dies nur Furys Plan. Es gibt keine Informationen darüber, dass die Trilogie offiziell vereinbart oder ein Kampfvertrag unterzeichnet wurde.

Auch die Information über Usyks Zustimmung basiert allein auf Furys Aussage.

Zuerst der entscheidende Kampf gegen Joshua

Das größte Hindernis in Furys Plan ist Anthony Joshua.

Der Kampf zwischen den beiden britischen Schwergewichtlern findet am 11. Dezember im Principality Stadium in Cardiff statt. Interessanterweise wurde berichtet, dass es keine obligatorische Rückkampfklausel gibt. Das macht das Ergebnis des ersten Kampfes umso bedeutender.

Wenn Fury nach Joshua gegen Usyk antreten will, wird der erste Teil dieses Plans am 11. Dezember entschieden.

Sollte Joshua den Weg zum Sieg versperren, könnte sich auch der Plan für die Trilogie gegen Usyk ändern.

Wird die Usyk-Fury-Trilogie ein weiteres historisches Ereignis?

Bisher gibt es kein festes Datum und keine offiziellen Bedingungen für einen dritten Kampf. Aber Furys Plan ist klar: Joshua besiegen und dann die Rechnung mit Usyk begleichen.

Usyk hingegen hat durch seine zwei Siege einen großen Vorteil in der Rivalität. Für Fury könnte der dritte Kampf die Gelegenheit sein, diesen Stand zu ändern und seine Karriere mit einem großen Sieg zu beenden.

Deshalb konzentriert sich die Aufmerksamkeit der Boxfans derzeit auf zwei Kämpfe: zuerst Fury gegen Joshua, dann das mögliche Fury gegen Usyk III.

Wenn Fury am 11. Dezember den ersten Teil seines Plans erfüllen kann, könnte die Trilogie gegen Usyk Anfang 2027 zu einem der größten Ereignisse der Boxwelt werden.