Oleksandr Usyk enthüllt Details eines möglichen historischen Kampfes mit Muhammad Ali

Der ungeschlagene unumstrittene Schwergewichts-Weltmeister Oleksandr Usyk (25-0, 16 K.o.) gab eine unerwartete und ehrliche Antwort auf die Frage nach einem möglichen Duell mit der größten Legende der Boxgeschichte, Muhammad Ali. Nach kritischen Aussagen des ehemaligen Weltmeisters Larry Holmes stellte sich der ukrainische Boxer vor, wie ein Kampf gegen sein Idol verlaufen würde und wer am Ende als Sieger feststünde.

„Holmes’ Kritik und Usyks ehrliches Geständnis“

Zuvor hatte der legendäre Boxer Larry Holmes über ein mögliches Duell zwischen Usyk und Ali gesprochen und behauptet, Oleksandr könne gegen Muhammad Ali nicht einmal eine Runde gewinnen.

Usyk erklärte, er würde Ali als den größten Kämpfer nicht nur seiner Ära, sondern der gesamten Boxgeschichte auswählen und ihm einen intensiven Kampf über die volle Distanz liefern:

„Wenn ich die Möglichkeit hätte, einen Gegner aus einer anderen Generation statt aus meiner eigenen zu wählen, würde ich mich definitiv für einen Kampf gegen Muhammad Ali entscheiden, der seit meiner Kindheit mein Idol war. Es wäre ein sehr schwieriger, intensiver Kampf, und ich denke, er würde über 12 oder 15 Runden gehen. Was das Ergebnis betrifft, würde Ali gewinnen, aber nur nach Punkten!“ — sagte Oleksandr Usyk.

Muhammad Ali und Oleksandr Usyk: Ein historischer Vergleich

Kategorie Muhammad Ali (USA) Oleksandr Usyk (Ukraine) Status im Boxen „The Greatest“ der Boxgeschichte Unumstrittener Schwergewichts-Weltmeister Profibilanz 56 Siege (37 K.o.), 5 Niederlagen 25 Siege (16 K.o.), 0 Niederlagen Kampfstil Hohe Geschwindigkeit, leichtfüßige Beinarbeit („Flieg wie ein Schmetterling, stich wie eine Biene“) Hohes Tempo, unerbittlicher Druck, Ring-IQ und flinke Beinarbeit Larry Holmes’ Prognose Ali würde vollständig dominieren (Usyk könnte nicht einmal eine Runde gewinnen) — Usyks eigene Prognose Punktsieg nach einem intensiven Kampf über 12–15 Runden Ein würdiger Widerstand und ein Kampf über die volle Distanz

Die flinksten Schwergewichtler zweier Epochen

Seit seinem Aufstieg ins Schwergewicht zeichnet sich Oleksandr Usyk durch schnelle Beinarbeit und einen hohen Box-IQ aus, der an Muhammad Alis Stil erinnert. Boxexperten zufolge hätte ein Aufeinandertreffen dieser beiden Champions der spektakulärste, schnellste und technisch anspruchsvollste Schwergewichtskampf der Geschichte werden können.

Was denken Sie: Wenn Muhammad Ali und Oleksandr Usyk in ihrer jeweiligen Bestform in den Ring gestiegen wären, wäre der Kampf tatsächlich, wie von Usyk behauptet, nach Punkten zugunsten Alis entschieden worden, oder hätte Oleksandr eine Siegchance gehabt?

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