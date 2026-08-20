Oleksandr Usyk enthüllt Details eines möglichen historischen Kampfes mit Muhammad Ali

·0·Sport
Oleksandr Usyk enthüllt Details eines möglichen historischen Kampfes mit Muhammad Ali

Der ungeschlagene unumstrittene Schwergewichts-Weltmeister Oleksandr Usyk (25-0, 16 K.o.) gab eine unerwartete und ehrliche Antwort auf die Frage nach einem möglichen Duell mit der größten Legende der Boxgeschichte, Muhammad Ali. Nach kritischen Aussagen des ehemaligen Weltmeisters Larry Holmes stellte sich der ukrainische Boxer vor, wie ein Kampf gegen sein Idol verlaufen würde und wer am Ende als Sieger feststünde.

„Holmes’ Kritik und Usyks ehrliches Geständnis“

Zuvor hatte der legendäre Boxer Larry Holmes über ein mögliches Duell zwischen Usyk und Ali gesprochen und behauptet, Oleksandr könne gegen Muhammad Ali nicht einmal eine Runde gewinnen.

Usyk erklärte, er würde Ali als den größten Kämpfer nicht nur seiner Ära, sondern der gesamten Boxgeschichte auswählen und ihm einen intensiven Kampf über die volle Distanz liefern:

„Wenn ich die Möglichkeit hätte, einen Gegner aus einer anderen Generation statt aus meiner eigenen zu wählen, würde ich mich definitiv für einen Kampf gegen Muhammad Ali entscheiden, der seit meiner Kindheit mein Idol war. Es wäre ein sehr schwieriger, intensiver Kampf, und ich denke, er würde über 12 oder 15 Runden gehen. Was das Ergebnis betrifft, würde Ali gewinnen, aber nur nach Punkten!“ — sagte Oleksandr Usyk.

Muhammad Ali und Oleksandr Usyk: Ein historischer Vergleich

Kategorie

Muhammad Ali (USA)

Oleksandr Usyk (Ukraine)

Status im Boxen

„The Greatest“ der Boxgeschichte

Unumstrittener Schwergewichts-Weltmeister

Profibilanz

56 Siege (37 K.o.), 5 Niederlagen

25 Siege (16 K.o.), 0 Niederlagen

Kampfstil

Hohe Geschwindigkeit, leichtfüßige Beinarbeit („Flieg wie ein Schmetterling, stich wie eine Biene“)

Hohes Tempo, unerbittlicher Druck, Ring-IQ und flinke Beinarbeit

Larry Holmes’ Prognose

Ali würde vollständig dominieren (Usyk könnte nicht einmal eine Runde gewinnen)

Usyks eigene Prognose

Punktsieg nach einem intensiven Kampf über 12–15 Runden

Ein würdiger Widerstand und ein Kampf über die volle Distanz

Die flinksten Schwergewichtler zweier Epochen

Seit seinem Aufstieg ins Schwergewicht zeichnet sich Oleksandr Usyk durch schnelle Beinarbeit und einen hohen Box-IQ aus, der an Muhammad Alis Stil erinnert. Boxexperten zufolge hätte ein Aufeinandertreffen dieser beiden Champions der spektakulärste, schnellste und technisch anspruchsvollste Schwergewichtskampf der Geschichte werden können.

Was denken Sie: Wenn Muhammad Ali und Oleksandr Usyk in ihrer jeweiligen Bestform in den Ring gestiegen wären, wäre der Kampf tatsächlich, wie von Usyk behauptet, nach Punkten zugunsten Alis entschieden worden, oder hätte Oleksandr eine Siegchance gehabt?

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese spannende historische Analyse sofort mit Boxfans!

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Usbekistans Taekwondo-Athleten feiern großen Erfolg beim President’s CupUsbekistans Taekwondo-Athleten feiern großen Erfolg beim President’s CupHeute, 22:40Usbekische Delegation gewinnt neue Medaillen bei der U-20-Weltmeisterschaft im RingenUsbekische Delegation gewinnt neue Medaillen bei der U-20-Weltmeisterschaft im RingenHeute, 22:38João Palhinha verlässt Bayern München und wechselt zu BenficaJoão Palhinha verlässt Bayern München und wechselt zu BenficaHeute, 21:54Usbekistans Frauen kämpfen um die WM: Gegner stehen festUsbekistans Frauen kämpfen um die WM: Gegner stehen festHeute, 21:35«Niemand kann sie aufhalten»: Paul Merson über die Dominanz von Arsenal in der Premier League«Niemand kann sie aufhalten»: Paul Merson über die Dominanz von Arsenal in der Premier LeagueHeute, 21:25João Cancelo enthüllt Barcelonas Champions-League-Ambitionen nach seiner RückkehrJoão Cancelo enthüllt Barcelonas Champions-League-Ambitionen nach seiner RückkehrHeute, 21:16
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Real Madrid präsentiert neues Auswärtstrikot: Unerwartete Farben (Foto)
Real Madrid präsentiert neues Auswärtstrikot: Unerwartete Farben (Foto)