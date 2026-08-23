Oleksandr Usyk nennt die 5 besten Boxer unserer Zeit

Die Liste des ukrainischen Champions umfasst Crawford, Canelo und drei weitere Stars

Der ehemalige unumstrittene Weltmeister und ungeschlagene ukrainische Boxer Oleksandr Usyk hat seine Top 5 der derzeit besten Boxer der Welt benannt.

Seine Auswahl umfasst die berühmtesten Namen des Profiboxens: Terence Crawford, Shakur Stevenson, Saul „Canelo“ Alvarez, Anthony Joshua und Tyson Fury.

Ein bemerkenswerter Aspekt an Usyks Liste ist, dass sie einen Boxer enthält, dem er bereits im Ring gegenüberstand.

1. Wen hält Usyk für die Besten?

Der ukrainische Champion stellte seine Top-5-Liste wie folgt zusammen:

Terence Crawford Shakur Stevenson Saul „Canelo“ Alvarez Anthony Joshua Tyson Fury

„Das sind Terence Crawford, Shakur Stevenson, Saul ‚Canelo‘ Alvarez, Anthony Joshua und Tyson Fury“, sagte Usyk. Seine Worte wurden vom Portal Sport.ua zitiert.

2. Die größten Namen auf der Liste

Usyks Top 5 vereint Vertreter verschiedener Gewichtsklassen und Boxschulen.

Terence Crawford – einer der Boxer, der sich durch seine Technik, sein Spielverständnis und seine taktische Flexibilität auszeichnet.

Shakur Stevenson – ein amerikanischer Boxer, der für seine Defensive und sein technisches Können bekannt ist.

Saul „Canelo“ Alvarez – einer der berühmtesten Champions im Profiboxen. Der mexikanische Boxer hat Weltmeistertitel in mehreren Gewichtsklassen gewonnen.

Anthony Joshua – ein zweifacher ehemaliger Weltmeister im Schwergewicht.

Tyson Fury – ein ehemaliger Weltmeister im Schwergewicht und einer der bekanntesten Gegner in Usyks Profikarriere.

3. Usyk selbst ist weiterhin ungeschlagen

Interessanterweise hat sich Usyk nicht selbst in die Liste aufgenommen.

Die Profibilanz des ukrainischen Boxers umfasst 25 Siege. Davon endeten 16 durch K.o. oder technischen K.o.

Das Wichtigste ist, dass Usyk in seiner Profikarriere noch nie besiegt wurde.

Er begann seine Profikarriere im November 2013.

4. Von Olympia zum unumstrittenen Weltmeister

Usyks Erfolge beschränken sich nicht nur auf das Profiboxen.

Der ukrainische Sportler ist:

Olympiasieger 2012 ,

Weltmeister 2011 ,

Europameister 2008.

Usyk wurde zudem mit dem Titel „Verdienter Meister des Sports der Ukraine“ ausgezeichnet.

5. Usyks Auswahl sorgt für neue Debatten

Die Liste der besten Boxer der Welt war schon immer subjektiv. Besonders da es schwierig ist, Athleten aus verschiedenen Gewichtsklassen in einem Ranking zu vergleichen.

Daher könnte Usyks Auswahl für hitzige Diskussionen unter Boxfans sorgen.

Die Namen in den Top 5 zeigen jedoch, auf welch hohem Niveau diese Liste ist.

Fazit

Oleksandr Usyk wählte Terence Crawford, Shakur Stevenson, „Canelo“ Alvarez, Anthony Joshua und Tyson Furyals die fünf besten Boxer der Welt aus.

Der ungeschlagene ukrainische Champion nahm seinen eigenen Namen nicht in die Liste auf.

Bemerkenswert ist, dass Usyks Top 5 seinen ehemaligen Schwergewichtsrivalen Tyson Fury enthält, was zeigt, wie hoch der ukrainische Champion seine Gegner einschätzt.