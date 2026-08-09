Usyk nennt vor seinem „letzten Tanz“ den wahren Grund für sein Karriereende

Der ehemalige unumstrittene Weltmeister in zwei Gewichtsklassen, Oleksandr Usyk, äußerte sich offen zu den wichtigsten Gründen für seine Entscheidung, seine Profiboxkarriere zu beenden.

Der legendäre ukrainische Boxer sprach in einem Interview mit der New York Times über diese Entscheidung und seine weiteren Pläne im Sport.

„Mein Körper ist müde, und ich habe eine Familie und Kinder“

Usyk sprach über die jahrelange harte Arbeit im Boxen und deren Auswirkungen auf seinen Körper und verwies dabei auf die Entscheidungen von Tyson Fury:

„Warum beende ich meine Karriere? Das kann ich nicht genau sagen. Nehmen wir Tyson Fury: Er sagt, dass er seine Karriere beendet, und dann kommt er wieder zurück. Er sagt erneut, dass er aufhört, und steigt wieder in den Ring... Wir verbringen so viel Zeit im Sport, dass es sehr schwer ist, endgültig zu sagen: ‚Für mich ist alles vorbei.‘ Doch nach so vielen Jahren unermüdlicher Arbeit beginnt der Körper müde zu werden. Bei mir ist es genauso. Ich bin nicht aus Eisen und auch kein Wesen von einem anderen Planeten. Das Wichtigste ist: Ich habe eine Familie und Kinder“, sagte der ukrainische Champion.

Der „letzte Tanz“ und die Option Deontay Wilder

Zur Erinnerung: Oleksandr Usyks „letzter Tanz“ im Ring ist für das Ende dieses Jahres geplant.

Usyks Team führt derzeit intensive Verhandlungen über die Organisation dieses Abschiedskampfes. Quellen und Experten aus der Boxwelt zufolge gilt der ehemalige US-Weltmeister Deontay Wilder als Usyks wahrscheinlichster und attraktivster Gegner.

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