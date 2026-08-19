Kampf des Jahrhunderts: Datum und Austragungsort von Anthony Joshua gegen Tyson Fury enthüllt

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Kampf des Jahrhunderts: Datum und Austragungsort von Anthony Joshua gegen Tyson Fury enthüllt

Das Superduell, auf das Boxfans weltweit jahrelang gewartet hatten und von dem man inzwischen glaubte, es werde nie stattfinden, wird endlich Realität: Zwei legendäre britische Champions, Anthony Joshua und Tyson Fury, treffen aufeinander. Nachdem es sensationelle Berichte über Joshuas Karriereende gegeben hatte: Wann und wo findet dieser historische Kampf statt?

Eine große Nacht im Madison Square Garden: Daily-Mail-Exklusivbericht

Laut einer sensationellen Meldung der renommierten britischen Zeitung Daily Mail sind alle Vereinbarungen für den Kampf zwischen den beiden Schwergewichts-Giganten getroffen:

„Anthony Joshua, ehemaliger Titelträger der IBF-, WBA-, WBO- und IBO-Gürtel, sowie Tyson Fury, ehemaliger WBC- und WBA-Super-Champion, werden am 20. November in der berühmten Madison-Square-Garden-Arena in New York in den Ring steigen.“

Bericht der Daily Mail

Obwohl Joshuas Onkel Anfang Januar bekannt gab, dass der Boxer seine Karriere endgültig beendet habe, hat sich AJ entschieden, für den größten Kampf seiner Karriere gegen Fury in den Ring zurückzukehren.

Vergleich der Statistiken und Erfolge der beiden Legenden

Kategorie

Anthony Joshua

Tyson Fury

Alter / Status

36 Jahre / Ehemaliger unumstrittener und mehrfacher Champion

37 Jahre / „Gypsy King“ und ehemaliger Champion

Gesamtkämpfe

33 (29 Siege, 4 Niederlagen)

37 (34 Siege, 2 Niederlagen, 1 Unentschieden)

K.-o.-Siege

26 K.-o.-Siege (hohe K.-o.-Quote)

24 K.-o.-Siege

Gehaltene Titel

IBF, WBA, WBO, IBO

WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF

Kampftermin und Austragungsort

20. November, New York (Madison Square Garden)

Britisches Duell: Das letzte Kapitel im Schwergewicht

Der Kampf zwischen dem 37-jährigen „Gypsy King“ und Anthony Joshua mit 29 Siegen wird zweifellos nicht nur eine der meist erwarteten und lukrativsten Rivalitäten in Großbritanniensein, sondern auch in der Geschichte des weltweiten Profiboxens. Dieses Duell wird zeigen, welche Legende ihre Karriere mit einem wahrhaft entscheidenden Sieg beendet.

Wer wird eurer Meinung nach den „Kampf des Jahrhunderts“ gewinnen: der K.-o.-Spezialist Anthony Joshua oder der clevere und bewegliche Tyson Fury?

Schreibt eure Prognosen und Gedanken in die Kommentare und teilt diese sensationelle Nachricht sofort mit all euren Freunden, die Boxfans sind!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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