Einer der prestigeträchtigsten Wettbewerbe der arabischen Region, der Golfpokal, hat seine entscheidende Phase erreicht. Im Finale um die Goldmedaillen trafen Saudi-Arabien und die Nationalmannschaft der Vereinigten Arabischen Emirate aufeinander. In einer hart umkämpften Partie gewannen die Saudis souverän mit 2:0 und durften die Trophäe in die Höhe stemmen.

Das Schicksal des Spiels entschied sich praktisch im ersten Viertel. Die saudische Auswahl nutzte Lücken in der gegnerischen Defensive eiskalt aus, erzielte zwei schnelle Tore und kontrollierte das Spiel bis zum Schlusspfiff.

3 Minuten Blitzkrieg: Wie fielen die Tore?

Von Beginn an aktiv, Saudi-Arabien erarbeitete sich durch hohes Tempo die Oberhand:

Erster Treffer durch Al Hammami (11. Minute): In der 11. Minute vollendete Al Hammami einen gefährlichen Angriff mit einem präzisen Schuss zur 1:0-Führung;

Zweiter Treffer durch Al Buraykan (14. Minute): Nur drei Minuten später, in der 14. Minute, verwertete der talentierte Stürmer Firas Al Buraykan eine Vorlage von Nasser Al-Dawsari zum 2:0-Endstand;

Schwäche der VAE: Die Spieler der VAE, die früh einen mentalen Rückschlag erlitten hatten, versuchten zwar, das Spiel zu drehen, fanden jedoch kein Mittel gegen die von Mohammed Al-Owais gehütete Defensive.

Spielbericht und Aufstellungen:

Golfpokal. Finale

Saudi-Arabien – VAE 2:0

Tore: Al Hammami (11.), Al Buraykan (14.).

Mannschaftsaufstellungen:

Saudi-Arabien: Mohammed Al-Owais, Al Tambakti (Al Salim, 90.), Al Amri, Al Harbi, Al Shamat, Kanno (Al Hamdan, 80.), Al Haybari, Nasser Al-Dawsari, Al Hammami (Takri, 90.), Firas Al Buraykan, Abu Al Shamat (Hamad, 80.).

VAE: Khalid, Aladdin, Pimenta, Meloni (Saleh, 46.), Amaral, Koulibaly, Fayez, Oliveira (Akonnor, 46.), Nicolas Jimenez (Peyra, 64.), Bala, Camara (Sultan Adil, 59.).

Taktischer Sieg und stabile Defensive

Obwohl der VAE-Trainer in der zweiten Halbzeit vier Wechsel vornahm, um die Offensive zu stärken, ließen die saudischen Verteidiger und das Mittelfeld um Mohammed Kanno dem Gegner kaum eine Chance.

Mit diesem souveränen Sieg unterstreicht die saudische Nationalmannschaft ihre Vormachtstellung in der Region und beschert ihren Fans einen lang ersehnten Titel.