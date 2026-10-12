Wann und auf welchem Kanal werden die heutigen Spiele von Pakhtakor und Neftchi übertragen?

Heute beginnt der 2. Spieltag der AFC Champions League Elite mit wichtigen und intensiven Duellen. Zwei führende usbekische Vereine, die unser Land im prestigeträchtigsten Wettbewerb des Kontinents vertreten – der Hauptstadtverein Pakhtakor sowie der Verein aus Fergana, Neftchi stehen vor einer ernsten Prüfung gegen Vereine aus Saudi-Arabien. Lokale Fußballfans erwartet ein kompromissloses Spiel in Taschkent und ein abendliches Mega-Duell in Riad gegen einen Giganten, der von

Cristiano Ronaldo angeführt wird. Taschkent: Pakhtakor gegen Al-Qadsiah – die „Löwen“ spielen auf Sieg.

Das erste zentrale Spiel findet in der Hauptstadt Usbekistans statt:

Gegner und Zeit:

Der Verein Pakhtakor aus Taschkent empfängt den stark besetzten saudischen Klub Al-Qadsiah in seinem eigenen Stadion. Das Spiel beginnt nach Taschkenter Zeit um 18:45 Uhr; Situation nach dem ersten Spieltag: Die „Löwen“ erkämpften sich am 1. Spieltag auswärts ein wichtiges 1:1-Unentschieden gegen den saudischen Giganten Al-Ahli. Im heutigen Heimspiel wollen sie die ersten 3 Punkte holen.

Härtetest in Riad: Neftchi gegen das angeschlagene Al-Nassr Das mit Spannung erwartete Duell des Abends findet in der Hauptstadt Saudi-Arabiens statt:

Zentrales Duell:

Der Verein Neftchi aus Fergana ist im prächtigen Stadion von Riad zu Gast bei Al-Nassr, das von

Cristiano Ronaldo als Kapitän angeführt wird. Die Begegnung beginnt nach Taschkenter Zeit um 23:15 Uhr; Die schwierige Lage des Gegners: Al-Nassr musste am ersten Spieltag eine herbe Niederlage gegen den VAE-Klub Al-Ain hinnehmen und steht nun unter Druck, sich vor den eigenen Fans zu rehabilitieren; Der souveräne Start der Mannschaft aus Fergana:

Neftchi unter der Leitung von Islom Ismoilov gewann am 1. Spieltag souverän gegen den irakischen Klub Air Force Club und reist mit hoher Moral und einer guten Ausgangslage in der Tabelle nach Riad. Live-Übertragung und Spielplan

Millionen usbekische Fußballfans haben die Möglichkeit, beide Spiele live im Fernsehen zu verfolgen: 18:45 Uhr.

Pakhtakor – Al-Qadsiah /

Futbol TV

23:15 Uhr. Al-Nassr – Neftchi / Futbol TV

Die heutigen Spiele gelten als wichtiger Indikator dafür, wie wettbewerbsfähig die usbekischen Vereine gegen die milliardenschweren saudischen Giganten des Kontinents sind. «An Nasr» — «Neftchi» / Futbol TV

Bugungi bahslar o‘zbek klublarining qit’aning milliardlik investitsiyalarga ega Saudiya grandlariga qarshi qay darajada raqobatbardosh ekanini ko‘rsatib beruvchi asosiy indikator bo‘lishi kutilmoqda.