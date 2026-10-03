Ist Portugal ohne Ronaldo stärker? Jorge Jesus' Entschlossenheit und der schmerzhafte Abgang einer Legende

Cristiano Ronaldound sein Abschied aus dem Trainingslager der portugiesischen Nationalmannschaft sind zum meistdiskutierten Thema im Weltfußball geworden. Doch wenn man Emotionen und Hype beiseite lässt und die Fakten betrachtet, ergibt sich ein ganz anderes Bild: Hatte Jorge Jesus taktisch recht oder wurde eine nationale Ikone respektlos behandelt?

Um die Situation nüchtern zu analysieren, muss man den Ablauf der Ereignisse chronologisch betrachten.

Trainerautorität und die körperliche Belastung der 41-jährigen Legende

In der Nationalmannschaft bestimmt der Cheftrainer die Startaufstellung – das ist eine unumstößliche Regel. Wenn der Einsatz eines Spielers nur von seinem Namen und Status abhängt, gerät das Team in eine Krise. Egal wie groß ein Spieler ist, keine Nationalmannschaft sollte für eine einzige Person geopfert werden.

Darüber hinaus kennt Jorge Jesus RonaldosFähigkeiten genau – sie gewannen in der letzten Saison gemeinsam die Meisterschaft mit Al-Nassr. In Anbetracht der körperlichen Verfassung des 41-jährigen Stürmers ist es plausibel, dass er die Belastung in vier harten Spielen innerhalb von 11 Tagen im Voraus geplant hat. Laut dem Trainer war bereits vereinbart, dass Ronaldo in den Auswärtsspielen gegen Norwegen und Dänemark nicht zum Einsatz kommen würde.

30 Minuten Aufwärmen und der menschliche Faktor

Dennoch gab es einen unglücklichen Aspekt im Vorgehen des Trainerstabs. Im Spiel gegen Norwegen ließ Jesus Cristiano 20–30 Minuten lang aufwärmen, ließ ihn dann aber doch auf der Bank. Der Trainer gab diesen Fehler später selbst zu und sagte, er hätte die Legende später zum Aufwärmen schicken sollen.

Hier ist Ronaldos Frustration verständlich: Einen 41-jährigen Kapitän eine halbe Stunde lang aufzuwärmen, Hoffnungen zu wecken und ihn dann nicht einzusetzen, war menschlich gesehen ein schmerzhafter Schlag.

Danach hielt Jesus vor dem Dänemark-Spiel eine offene Pressekonferenz ab, in der er klarstellte, dass „Status keine Privilegien gewährt“ und wer „der Chef im Team ist“.

Der Fußball kannte kein Erbarmen mit Ronaldo: Die Antwort von Ramos

Der entscheidende Punkt lag in der Entscheidung des Spielers. Ronaldo hätte mit dem Trainer streiten, Erklärungen vom Verband fordern oder im nächsten Spiel nach einer 10-minütigen Einwechslung mit einem Tor antworten können. Doch er entschied sich, das Lager zu verlassen.

Die Ereignisse auf dem Platz nach Cristianos Abgang zeigten, wie gnadenlos der Fußball sein kann:

Gegen Norwegen: Gonçalo Ramos, der für Ronaldo eingewechselt wurde, erzielte den Siegtreffer (2:1).

Gegen Dänemark (Kopenhagen): Portugal, das ohne Ronaldo antrat, besiegte die Dänen mit 4:2. Ramos war erneut der Hauptdarsteller mit einem Tor und einer Vorlage.

In den zwei Spielen, in denen der Konflikt eskalierte, erzielte der 25-jährige Stürmer auf Ronaldos Position 2 Tore und 1 Assist Dadurch führt Portugal nach 3 Spieltagen mit 9 Punkten souverän die Gruppe an.

Die schmerzhafteste Wahrheit: Das Team gewinnt auch ohne ihn

Natürlich reichen ein oder zwei Spiele nicht aus, um die drastische Schlussfolgerung zu ziehen, dass Portugal ohne Ronaldo stärker ist. Doch die Behauptung, dass „diese Nationalmannschaft ohne Cristiano zu nichts fähig ist“, wurde widerlegt.

Für jemanden, der über 20 Jahre lang der absolute Anführer und das Symbol der Nationalmannschaft war, ist das die schmerzhafteste Wahrheit – zu sehen, dass die Nationalmannschaft unabhängig von ihm weiterlebt und Siege feiert.

Cristiano hat angekündigt, später die ganze Wahrheit zu erzählen. Daher sollte man mit endgültigen Urteilen warten, bis der größte Torschütze der Geschichte seine Version präsentiert, aber die Zahlen auf dem Platz haben bereits gesprochen.