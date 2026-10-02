Was ist wirklich zwischen ihnen passiert? Details zum Abschied von Cristiano Ronaldo aus der Nationalmannschaft

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Was ist wirklich zwischen ihnen passiert? Details zum Abschied von Cristiano Ronaldo aus der Nationalmannschaft

Cristiano Ronaldo und der Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Jorge Jesus, sind an einem kritischen Punkt ihrer Meinungsverschiedenheit angelangt. Der bekannte Insider Fabrizio Romano hat die Gründe für das Verlassen des Teamcamps durch den Star-Stürmer enthüllt.

Quellen zufolge war der 41-jährige Fußballer zutiefst enttäuscht von den Handlungen des Trainers und empfand dies als persönlichen Verrat.

30 Minuten Aufwärmen und ein gebrochenes Versprechen

Die Details zu den Aussagen von Fabrizio Romano über den Vorfall wurden von The Touchline berichtet:

Cristiano Ronaldo ist sehr enttäuscht. Er fühlt sich von Jorge Jesus verraten. Der Trainer ließ ihn 30 Minuten lang aufwärmen, brachte ihn aber nicht ins Spiel. Ronaldo sprach mit Jesus, und der Trainer versprach, sich öffentlich zu entschuldigen, hielt dieses Versprechen jedoch nicht. Stattdessen betonte er, dass nur er allein über die Aufstellung entscheide. Genau in diesem Moment zerbrach die Beziehung zwischen ihnen vollständig, und Ronaldo verließ das Teamquartier“, so der Insider.

Von wem hängt der nächste Schritt ab?

Romano fügte hinzu, dass die Atmosphäre innerhalb der Nationalmannschaft derzeit extrem angespannt sei. Nun muss Ronaldo selbst die endgültige Entscheidung treffen. Es wird erwartet, dass auch Cheftrainer Jorge Jesus in naher Zukunft eine öffentliche Stellungnahme zu dem Vorfall abgeben wird.

Zur Information: Die von Konflikten umgebene portugiesische Nationalmannschaft steht vor einer nächsten schweren Prüfung – das Team trifft am 4. Oktober zu Hause auf Norwegen.

Cristiano RonaldoJorge JesusPortugiesische NationalmannschaftFabrizio RomanoFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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