Nach einem heftigen Konflikt mit dem Nationaltrainer von Portugal, Jorge Jesus, verließ er das Trainingslager der Nationalmannschaft und Cristiano Ronaldo ist zum saudischen Verein Al-Nassr zurückgekehrt. Während der psychische Zustand der Weltfußball-Legende und seine Zukunft im Verein viele Fragen aufwerfen, trat der neue Cheftrainer des Klubs aus Riad, Ange Postecoglou vor die Presse und sprach offen über den aktuellen Zustand des 41-jährigen Stars.

Während sich Al-Nassr intensiv auf das Spiel gegen Al-Diriyah im Rahmen des 8. Spieltags der Saudi Pro League vorbereitet, hat die Aussage des Cheftrainers die Sorgen der Fans deutlich gemildert.

„Das Wichtigste ist, dass es ihm gut geht“: Postecoglous klare Antwort

Der erfahrene griechisch-australische Fachmann konzentriert sich auf die Arbeit auf dem Platz, anstatt sich auf die Kontroversen um Ronaldo zu fokussieren:

Volle körperliche und geistige Bereitschaft: „Ronaldo ist in sehr guter Verfassung zurückgekehrt. Er ist sowohl mental als auch körperlich voll bereit. Für uns ist genau das das Wichtigste“, betonte der Trainer von Al-Nassr zuversichtlich;

Trainerethik und Grenzen: Postecoglou erklärte diplomatisch, warum er nicht auf die Aufregung in der Nationalmannschaft eingehen will: „Als ich selbst Nationalmannschaften trainierte, mochte ich es nicht, wenn Vereinsmanager die internen Angelegenheiten der Nationalmannschaft kommentierten. Deshalb werde ich mich in diese Situation nicht einmischen“.

Erfahrung des Trainers: Warum versteht Postecoglou die Situation so gut?

Die gelassene und objektive Haltung von Ange Postecoglou hängt direkt mit seiner reichen Trainerkarriere zusammen:

Internationale Erfahrung: Postecoglou leitete von 2013 bis 2017 erfolgreich die australische Nationalmannschaft, wurde Kontinentalmeister und weiß sehr genau, wie der Druck innerhalb einer Nationalmannschaft ist;

Neue Ära: Er hat seit Sommer 2026 die Leitung von Al-Nassr übernommen und Cristiano Ronaldo gelingt es, eine Beziehung aufzubauen, die auf vollkommenem Vertrauen basiert.

Ronaldos Erklärung und die bevorstehende Herausforderung

Zur Erinnerung: Vor einigen Tagen gab Cristiano Ronaldo eine umfassende offizielle Erklärung ab, in der er den 72-jährigen Jorge Jesus scharf dafür kritisierte, dass er Versprechen bezüglich der Spielminuten und seiner Rolle im Team mehrfach gebrochen habe. Nach diesem Konflikt und dem Verlassen des Lagers konzentriert sich der Stürmer nun auf den Kampf um die Meisterschaft in der heimischen Liga mit Al-Nassr.

Das bevorstehende Spiel gegen Al-Diriyah wird als eine Art Benefizspiel erwartet, das zeigen soll, wie Ronaldo nach dem Rückschlag in der Nationalmannschaft auf dem grünen Rasen reagiert.